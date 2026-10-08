Лечить информацией

Каков текущий момент? Есть много неприятностей — чем дальше от столицы, тем больше. Врачи на местах плохо информированы: одна из мам рассказала, что заведующая ее поликлиникой настолько не разбирается в препаратах, что звонит в аптеку и передает ей, матери, трубку — сами объясните, что вам надо. Прогресс расходится по стране медленно. В Рогачевке ребенку перед МРТ надевают для седации маску и уже спящему ставят катетер. А в 200 км, в Туле, сразу втыкают иголку в вену.