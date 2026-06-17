Глава ФМБА рассказала о преимуществах российской вакцины от рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака «Онкорну» можно назначать на более ранней стадии лечения. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях»,— уточнила госпожа Скворцова в интервью «РИА Новости» .

В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение «Онкорна». Вакцина разработана на основе липидных наночастиц, содержащих искусственно созданную матричную РНК. Она несет код для производства набора индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента. «Онкорна» стала второй одобренной персонализированной вакциной для терапии колоректального рака — у ФМБА также есть разрешение на применение пептидной терапевтической вакцины «Онкопепт».