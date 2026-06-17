Глава ФМБА рассказала о преимуществах российской вакцины от рака
Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака «Онкорну» можно назначать на более ранней стадии лечения. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях»,— уточнила госпожа Скворцова в интервью «РИА Новости» .
В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение «Онкорна». Вакцина разработана на основе липидных наночастиц, содержащих искусственно созданную матричную РНК. Она несет код для производства набора индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента. «Онкорна» стала второй одобренной персонализированной вакциной для терапии колоректального рака — у ФМБА также есть разрешение на применение пептидной терапевтической вакцины «Онкопепт».
Разработка мРНК-вакцин для лечения онкологических заболеваний ведется несколькими научными командами, включая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (где в декабре 2025 года были выпущены первые тестовые серии мРНК-вакцин), Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Технология предполагает создание индивидуальных вакцин на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента, что позволяет иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки. Исследования в этой области активно развиваются в России, при этом Минздрав России предложил включить противоопухолевые вакцинные препараты в госпрограмму по бесплатному оказанию медпомощи через систему ОМС, отмечая, что стоимость создания одной такой вакцины для государства составляет около 300 тысяч рублей, но для пациентов она будет бесплатной. Вероника Скворцова ранее заявляла, что платформа мРНК-вакцин, разработанная российскими учеными, превосходит по эффективности наработки белка зарубежные аналоги, такие как Pfizer и Moderna, на 65% и 90% соответственно, при этом минимизируя побочные действия.
Помимо "Онкорны", в России также одобрены другие персонализированные вакцины. Например, Минздрав России разрешил применение мРНК-вакцины "Неоонковак" для лечения меланомы и пептидной вакцины "Онкопепт" для терапии метастатического колоректального рака. Вакцина "Неоонковак" уже получила первый пациент в России в апреле 2026 года. Эти разработки являются частью общемировой тенденции к персонализированной медицине, в которой используются собственные иммунные клетки пациента для борьбы с опухолью, однако эксперты отмечают, что, несмотря на перспективы, онковакцины пока не являются панацеей и потребуют дальнейших исследований и совершенствования.