Число умерших в первый год после выявления рака в России снизилось почти на 30%
Число онкопациентов, которые умерли в первый год после постановки диагноза, снизилось на 29,3% за семь лет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин на конгрессе «Национальное здравоохранение».
«Это говорит о том, что за первые пять лет реализации проекта нам действительно удалось серьезно изменить облик онкологической службы в нашей стране, и сейчас этой ситуацией можно гордиться»,— сказал господин Камкин (цитата по «Интерфаксу»).
Замминистра добавил, что количество впервые выявленных пациентов с онкологическими заболеваниями выросло за семь лет на 25% — до 737,5 тыс. случаев в год. Число выявлений рака на поздней, четвертой стадии, по его словам, уменьшилось на 11,3%.