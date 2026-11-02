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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
ЖизньМедицина

Число умерших в первый год после выявления рака в России снизилось почти на 30%

Число онкопациентов, которые умерли в первый год после постановки диагноза, снизилось на 29,3% за семь лет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин на конгрессе «Национальное здравоохранение».
Замминистра здравоохранения Евгений Камкин

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Это говорит о том, что за первые пять лет реализации проекта нам действительно удалось серьезно изменить облик онкологической службы в нашей стране, и сейчас этой ситуацией можно гордиться»,— сказал господин Камкин (цитата по «Интерфаксу»).
Замминистра добавил, что количество впервые выявленных пациентов с онкологическими заболеваниями выросло за семь лет на 25% — до 737,5 тыс. случаев в год. Число выявлений рака на поздней, четвертой стадии, по его словам, уменьшилось на 11,3%.
Онкологические заболевания
Минздрав
Здоровье и здравоохранение