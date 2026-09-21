Росздравнадзор отрицает нехватку противоопухолевого препарата

Поставки капецитабина (противоопухолевого препарата для химиотерапии) в России идут бесперебойно, заявили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора. В СМИ появилась информация о жалобах на нехватку препарата.

По данным Росздравнадзора, сейчас в аптеках и медорганизациях находится более 77,7 тыс. упаковок лекарственного препарата с МНН капецитабин. Все препараты — отечественного производства. «Еще более 230 тыс. упаковок введено в гражданский оборот и находится на складах дистрибьютеров и производителей»,— уточнили в ведомстве.

Капецитабин применяют при лечении рака желудка, пищевода и молочной железы. Как сообщает Telegram-канал Mash, онкобольные в России жалуются на задержку поставок капецитабина. Некоторым неделями не могут получить препарат по ОМС, поэтому вынуждены покупать его за свой счет. По данным Mash, самые крупные партии закупают для Воронежской области (817 тыс.), Подмосковья (600 тыс.), Крыма (420 тыс.), Москвы (240 тыс.) и Пермского края (254 тыс.).