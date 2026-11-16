Пациентам и клиникам расписали программу
Минздрав определяется с гарантиями медпомощи до 2029 года
Со следующего года по ОМС будут доступны ЭКО для вдов ветеранов боевых действий, криоконсервация биоматериалов для онкопациентов и спермограмма для бездетных мужчин. Все эти нововведения Минздрав заложил в проект трехлетней программы госгарантий медицинской помощи. В целом на одного застрахованного по ОМС планируется выделять 27,5 тыс. руб., на 3 тыс. руб. больше, чем в 2026 году. При этом финансирование отдельных направлений помощи сократится. В Минздраве подчеркивают, что проект документа направлен на повышение доступности помощи и пока обсуждается.
Минздрав подготовил проект постановления правительства с описанием видов и объемов медпомощи, которые государство готово предоставить гражданам в рамках ОМС в 2027–2029 годах. Обсуждение документа на regulation.gov.ru завершилось 13 ноября.
В новой программе госгарантий существенно расширился список дополнительных видов помощи.
Так, супругам погибших ветеранов боевых действий и погибших инвалидов боевых действий, не вступившим в повторный брак, предлагают дать право на бесплатное ЭКО (за исключением суррогатного материнства). Воспользоваться этой возможностью можно будет в течение пяти лет с момента гибели супруга, если погибший при жизни дал на это согласие. Соответствующий закон Госдума приняла еще летом (см. “Ъ” от 23 июля), теперь его «погружают» в программу госгарантий.
Сами ветераны боевых действий получат право на углубленную диспансеризацию. Для оценки риска инфаркта миокарда и внезапной остановки сердца им будут определять коронарный кальциевый индекс по данным КТ органов грудной полости (по этому обследованию можно отследить отложения кальция в стенках коронарных артерий).
Для онкологических больных, у которых еще нет детей, в базовую программу ОМС добавляют криоконсервацию и хранение биоматериалов в течение двух лет. Это нужно для сохранения фертильности перед химио- и лучевой терапией. Депутаты Госдумы еще летом обращались с соответствующей просьбой в Минздрав, где принципиально согласились с идеей (см. “Ъ” от 9 ноября).
Запланированы изменения и в программе диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья мужчин. Спермограмму и исследование на возбудителей инфекций органов малого таза перенесут на первый этап медосмотра для бездетных, состоящих в браке более трех лет. Такие пациенты смогут быстрее пройти обследование, что позволит раньше обнаруживать у них различные патологии.
Еще Минздрав собирается поменять правила распределения средств на бесплатное ЭКО. Сейчас квоты получают клиники, выполнившие не менее 100 циклов за предыдущий год, теперь планируется оценивать еще и результативность процедур. Деньги выделят тем медорганизациям, у которых по итогам предыдущего года не менее 15% циклов ЭКО закончились наступлением беременности. У клиник появится стимул отбирать пациенток с лучшим прогнозом, чтобы не выпасть из распределения финансирования, пояснил “Ъ” эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. При этом непонятно, от чего конкретно будут считать 15% — от всех циклов или от переносов эмбрионов, отмечает он.
Важные изменения коснутся оплаты терапии при лечении рака.
Сейчас государство оплачивает больницам каждый день пребывания онкологического пациента в клинике, Минздрав предлагает выделять фиксированную сумму на каждый случай лечения. Для государства это выгодно, отмечает Алексей Федоров, но у медицинских организаций больше не будет возможности выбирать «более выгодные» схемы лечения, чтобы дополнительно заработать. Новые правила не коснутся случаев, когда на лечение поступают больные лейкозом, лимфомой и другими заболеваниями из области онкогематологии.
Планируется также увеличить средние подушевые нормативы (суммы, которые выделяются в год на одного застрахованного человека): на 2027 год за счет ОМС — до 27,5 тыс. руб. на человека (в 2026 году было 24,9 тыс. руб.), а за счет бюджетов субъектов — до 5,8 тыс. руб. на человека (в 2026 году было 5,4 тыс. руб.). При этом финансирование отдельных направлений сокращается, например норматив финансовых затрат при лечении хронического вирусного гепатита С в дневном стационаре снижается на 8,3%, до 57,6 тыс. руб. Это связано со снижением закупочных цен на препараты, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Проект программы госгарантий еще обсуждается, пояснили “Ъ” в пресс-службе Минздрава. Работа над документом продолжается, в том числе на внутриведомственном и межведомственном уровнях, с привлечением «медицинского, экспертного и пациентского сообщества». Детально обсуждать отдельные нюансы новой госпрограммы в министерстве считают преждевременным. В то же время в Минздраве подчеркивают, что в проекте заложен «однозначный вектор на повышение качества и доступности всех видов помощи для граждан нашей страны». Там обращают внимание на то, что документ содержит несколько десятков новых технологий лечения, в том числе «самые прорывные, которые станут доступны гражданам не только за счет средств бюджета, но и по ОМС». «При подготовке проекта проведен масштабный анализ стоимостных параметров, результатов закупочных процедур, принят во внимание и выход новых дженериков на рынок, что позволяет снизить стоимость препаратов, расширив их доступность для пациентов»,— заявили в Минздраве.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 5