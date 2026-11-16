Пациентам и клиникам расписали программу

Проект программы госгарантий еще обсуждается, пояснили “Ъ” в пресс-службе Минздрава. Работа над документом продолжается, в том числе на внутриведомственном и межведомственном уровнях, с привлечением «медицинского, экспертного и пациентского сообщества». Детально обсуждать отдельные нюансы новой госпрограммы в министерстве считают преждевременным. В то же время в Минздраве подчеркивают, что в проекте заложен «однозначный вектор на повышение качества и доступности всех видов помощи для граждан нашей страны». Там обращают внимание на то, что документ содержит несколько десятков новых технологий лечения, в том числе «самые прорывные, которые станут доступны гражданам не только за счет средств бюджета, но и по ОМС». «При подготовке проекта проведен масштабный анализ стоимостных параметров, результатов закупочных процедур, принят во внимание и выход новых дженериков на рынок, что позволяет снизить стоимость препаратов, расширив их доступность для пациентов»,— заявили в Минздраве.