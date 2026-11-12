Гинцбург оценил результаты лечения первой российской вакциной от рака
Первому пациенту, завершившему курс лечения от меланомы российской онковакциной «Неоонковак», удалось полностью избавиться от метастазов. На протяжении четырех месяцев его состояние остается стабильным, сообщил «Газете.ru» академик РАН, научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
На данный момент вакцину «Неоонковак» получили еще четверо пациентов. До конца года на базе Института имени Герцена (входит в «НМИЦ радиологии» Минздрава России) планируется терапия 20 пациентов, добавил Александр Гинцбург.