Минздрав: ИИ поможет повысить выявляемость рака молочной железы более чем на 60%

Использование искусственного интеллекта в профилактических обследованиях может повысить выявляемость рака молочной железы на 63,4%. На ранних стадиях — на 47%. К такому выводу пришли специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России. Результаты исследования есть у «Ъ».

В исследовании участвовали медицинские организации Брянской, Саратовской, Новосибирской и Сахалинской областей, а также Камчатского и Хабаровского краев. Специалисты проанализировали 677,6 тыс. маммографий женщин в возрасте 40-74 лет при помощи ИИ-сервиса «Третье Мнение».

Исследование проводилось в два этапа. Сначала маммограммы проанализировали врачи-рентгенологи без применения ИИ. Результаты сравнивались с данными, которые представил искусственный интеллект. Как отмечают авторы исследования, ИИ-скрининг позволяет врачу обратить внимание на малозаметные изменения, которые могут быть пропущены при визуальном чтении снимков.

Об эффективности ИИ при диагностике рака молочной железы — в материале «Ъ» «На женскую грудь смотрят нечеловеческим взглядом».