Лерчек направилась в Китай на лечение
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) направилась в Китай на лечение после того, как Федеральная служба исполнения наказаний вернула ей загранпаспорт. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Доктор Олег Абакумов сообщил в своих соцсетях, что перед вылетом Лерчек прошла в его клинике обследование, завершила курс химиотерапии, подготовила организм к клеточной терапии.
В Китае активно применяют CAR-T-терапию при раке желудка. У пациента забирают Т-лимфоциты (иммунные клетки), с помощью датчика определяют раковые опухоли, а затем модифицированные лимфоциты вводят обратно.
14 ноября президент России Владимир Путин помиловал Лерчек. Она незаконно перевела более 252 млн руб. на счета нерезидентов в ОАЭ, оформив это как оплату за ее фитнес-марафон. Ей назначили пять лет условно, штраф на сумму более 760 млн руб., а также запретили три года администрировать сайты. 5 ноября Мосгорсуд признал приговор законным.