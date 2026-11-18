14 ноября президент России Владимир Путин помиловал Лерчек. Она незаконно перевела более 252 млн руб. на счета нерезидентов в ОАЭ, оформив это как оплату за ее фитнес-марафон. Ей назначили пять лет условно, штраф на сумму более 760 млн руб., а также запретили три года администрировать сайты. 5 ноября Мосгорсуд признал приговор законным.