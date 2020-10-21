04 января, понедельник
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Выборы президента США 2020

3 ноября в США состоялись выборы президента США. За пост главы государства боролись действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Он с минимальным отрывом победил в президентской гонке. Дональд Трамп победу Джо Байдена пока не признал и борется за пересчет голосов. Соперничество господ Трампа и Байдена и их вице-президентов, прогнозы, скандалы, мнения экспертов — последние новости и все самое важное о выборах президента США в 2020 году в теме “Ъ”.

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