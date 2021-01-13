Пелоси: Трамп опасен для США и должен быть отстранен

Палата представителей перешла к дебатам по вопросу импичмента президенту США Дональду Трампу. Дебаты продлятся около двух часов, затем конгрессмены перейдут к голосованию. Выступая перед нижней палатой Конгресса США, ее спикер Нэнси Пелоси заявила, что действующего главу Белого дома необходимо отстранить от власти, так как он представляет угрозу как всей стране, так и демократии в целом.

«Мы знаем, что президент США разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти. Он очевидная и актуальная опасность для страны, которую мы все любим»,— сказала госпожа Пелоси (цитата по CNN).

Заседание Палаты представителей проходит при повышенных мерах безопасности. В холле Капитолия дежурят сотни бойцов Национальной гвардии США.

В случае, если Палата представителей, контролируемая демократами, простым большинством проголосует за утверждение обвинений Дональду Трампу, вопрос об импичменте будет рассмотрен в Сенате США. Сейчас верхняя палата Конгресса США находится на каникулах, которые продлятся до 19 января. Для утверждения импичмента президенту необходимо две трети голосов в Сенате.

По информации источников CNN, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не собирается собирать сенаторов до окончания каникул. Это означает, что вопрос об импичменте будет рассмотрен в верхней палате уже после передачи власти избранному президенту Джо Байдену, которая состоится 20 января.

Если Сенат проголосует за отрешение президента, он сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Ранее Дональд Трамп не исключал, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Насколько вероятен второй импичмент — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».