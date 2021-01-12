После бунта Игорь Зевелев о том, что ждет США после штурма Капитолия

Отчаянные протесты трампистов, переросшие в бунт и штурм Капитолия, привели к консолидации американского правящего класса. Непримиримые политические противники — демократы и республиканцы, заглянув в пропасть, ужаснулись, отступили и сомкнули ряды. Прерванное заседание Конгресса продолжилось всего через несколько часов, и голосование коллегии выборщиков было утверждено. Наиболее влиятельные республиканцы, включая вице-президента Майка Пенса и лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, отказавшись от пересмотра итогов выборов, решительно осудили действия толпы и попытки «подорвать демократию».

Может сложиться впечатление, что Трамп и трампизм окончательно дискредитированы, страна возвращается к нормальности и добропорядочности, как обещал Джо Байден. А события, которые взбудоражили Америку, скоро померкнут, после чего внимание общественности переключится на инаугурацию избранного президента Байдена, а также новые вашингтонские интриги, не ставящие под вопрос основы политического порядка.

Однако думать так — глубокое заблуждение.

Значительная часть американского общества теперь окончательно осталась без представительства в политических институтах, ее голос, давно не слышный в ведущих СМИ, оказался заблокированным и в наиболее популярных социальных сетях.

Между тем, объявляя бунтовщиков террористами и отказываясь от диалога с ними, политики совершают серьезную ошибку. «Униженные и оскорбленные» после бунта особенно остро почувствовали, что в современной политической системе им нет места. Это в основном белые американцы без высшего образования, живущие в малых и средних городах и в сельской местности. Популисту Трампу, обвинявшему вашингтонский истеблишмент во всех бедах простых американцев, де-факто уже удалось включить этих людей в свою будущую избирательную коалицию. Ведь сегодня им не на кого рассчитывать в рамках нормального политического процесса.

Социальная и политическая маргинализация плохо образованной части белого населения американской глубинки, ускоренная последними событиями в Вашингтоне, может иметь очень неприятные последствия для всего общества.

Возможна радикализация «внесистемной оппозиции». Слежка за потенциальными «внутренними террористами» неизбежно затронет и мирно настроенных граждан. Может появиться гораздо более опасный, чем Трамп, демагог, который попытается увлечь за собой всех недовольных.

Эти процессы особенно тревожны с учетом крайней поляризации мнений практически по всем вопросам.

Согласно данным авторитетного исследовательского центра Pew, 80% американцев «фундаментально не согласны» с согражданами, голосующими за другую партию, относительно «основных ценностей и целей» Америки.

Здание Капитолия всегда было символом Америки как библейского «града на холме». Нельзя сказать, что теперь его сияние померкло. Политическая система, бесспорно, выдержала испытание. Однако в начале нового десятилетия со всей очевидностью проявились трещины в социальном фундаменте.

Если они будут углубляться, здание зашатается. И под ним может открыться бездна.

Игорь Зевелев, эксперт Института Кеннана, Вашингтон