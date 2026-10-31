Россия в сентябре в 100 раз нарастила импорт цитрусовых из Турции

Показатель за прошлый месяц также выше, чем в среднем за последние пять лет. В 2021–2022 годах поставки тоже показывали рост, но 2023 году было зафиксировано их снижение. В 2024 году снова произошел скачок — в 105 раз. При этом в августе прошлого года поставок цитрусовых в Россию почти не было, а в сентябре они составили всего $12.