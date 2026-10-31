Россия в сентябре в 100 раз нарастила импорт цитрусовых из Турции
По итогам сентября Россия нарастила импорт цитрусовых из Турции до $638,8 тыс. Это в 100 раз больше, чем годом ранее ($6,2 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные турецкой таможни.
Показатель за прошлый месяц также выше, чем в среднем за последние пять лет. В 2021–2022 годах поставки тоже показывали рост, но 2023 году было зафиксировано их снижение. В 2024 году снова произошел скачок — в 105 раз. При этом в августе прошлого года поставок цитрусовых в Россию почти не было, а в сентябре они составили всего $12.
Посол Турции в РФ Танжу Билгич говорил, что объем товарооборота между Турцией и Россией оценивается почти в $50 млрд в год, и страны работают над его наращиванием. По итогам 2025 года товарооборот продукции АПК между двумя странами вырос на 5,5%. Россия обычно поставляет зерновые и зернобобовые культуры, а также продукцию масложировой отрасли. Из Турции в РФ поступают фрукты и овощи.