Ким Чен Ын заявил о намерении расширять ядерный арсенал в обращении к США

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом страны и призвал прекратить враждебность по отношению к Пхеньяну. Он сказал, что страна продолжит расширять ядерный арсенал, но не будет применять ядерное оружие первой.

Ким Чен Ын заявил, что, по его мнению, политика Вашингтона по отношению к КНДР не изменится вне зависимости от того, кто стоит во главе США, сообщает агентство ЦТАК. По его словам, чтобы улучшить отношения с КНДР, США должны отказаться от своих «враждебных намерений».

Это первое заявление лидера КНДР об отношениях с США с момента избрания Джо Байдена. Сам господин Байден во время предвыборной кампании критиковал политику КНДР. Отметим, что Южная Корея в направленном Джо Байдену поздравлении отмечала, что надеется на ключевую роль США в «обеспечении мира и процветания на Корейском полуострове».

Об ожиданиях Сеула перед сменой администрации США — в материале “Ъ” «Юг Кореи хочет стать ближе к Северу».