Зарубежные СМИ: Объявят ли Дональду Трампу импичмент?

Полиция США подтвердила, что в результате беспорядков в Конгрессе погиб полицейский. Он участвовал в подавлении штурма и получил смертельные ранения в борьбе с демонстрантами. Всего в результате столкновения погибли уже пять человек, почти 70 были арестованы. Сам Дональд Трамп осудил действия протестующих и пообещал, что виновные будут наказаны. Американский лидер также заявил, что 20 января мирно передаст власть Джо Байдену. Накануне Конгресс США утвердил его президентом страны — он набрал более 270 голосов выборщиков. Таким образом, Дональд Трамп лишился возможности конституционным путем оспорить результаты выборов. Между тем, около 100 членов Конгресса США настаивают на досрочном отстранении Дональда Трампа от должности президента. Подробнее о том, какие последствия повлекли беспорядки — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

После беспорядков в здании Конгресса оппоненты Трампа уверены, что он должен покинуть офис в ускоренном режиме, пишет BBC. Идею поддерживают и республиканцы, например, губернаторы Вермонта и Мэриленда. Отстранить Трампа от должности формально позволяет 25-я поправка к Конституции. Правда, там в качестве условия указано нездоровье лидера. Ни разу в истории президента США не лишали власти как опасного для собственной страны. Но в любом случае такой шаг потребует согласия от команды Трампа. А учитывая, что до инаугурации Джо Байдена остается меньше двух недель, вряд такой сценарий ли удастся осуществить.

Штурм Капитолия переполнил чашу терпения и корпоративной Америки, которая еще недавно присягала в верности Трампу, отмечает The New York Times. Когда президент заигрывал с авторитаризмом, крупный бизнес отделывался уклончивыми нотациями — слишком сильным аргументом было послабление налогов. Но в среду эта поддержка испарилась. Среди тех, кто осудил насилие и призвал виновных к ответственности, были, к примеру, гендиректор Apple Тим Кук, глава JPMorgan Джеймс Даймон и инвестор Стив Шварцман. Но после четырех лет долгих разговоров и бездействия, заключает The New York Times, их слова прозвучали неубедительно.

На международной арене насилие в Капитолии стоило Трампу поддержки британских властей, продолжает Politico. Сторонники Brexit — британские консерваторы — до последнего не отказывались от своих симпатий к эксцентричному лидеру Соединенных Штатов. Но 7 января министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала Трампа лично ответственным за «кровавые волнения». И теперь, когда его президентство на исходе, пишет Politico, интонация наверняка станет еще жестче. А Борису Джонсону, который после Brexit будет сосредоточен на внешней политике, остается надеяться, что новая администрация США закроет глаза, что еще недавно он не скрывал восхищения Трампом.

В самих США, полагают аналитики, штурмом Конгресса дело может не ограничиться. The Global Times резюмирует, что штурм Конгресса обнажил хрупкость американской демократии, стержнем которой долго время был как раз мирный транзит власти. Ослабить растущий в обществе хаос можно, если партии достигнут консенсуса. В противном случае беспорядки могут вспыхнуть с новой силой в день инаугурации Байдена, 20 января.

В своем заявлении в Twitter Дональд Трамп также дал понять, что не уходит с американской политической сцены. «Это будет концом самого выдающегося в истории четырехлетнего срока пребывания президента у власти. Однако это лишь начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой», — пообещал Трамп.