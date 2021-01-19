Bloomberg: Байден предложил Салливану временно остаться послом США в России

Избранный президент США Джо Байден предложил американскому послу в РФ Джону Салливану не покидать пост на время формирования новой администрации, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, большинству других послов аналогичное предложение не поступало.

Как уточнили источники Bloomberg, господин Салливан вошел в небольшую группу глав американских дипломатических миссий, которым штаб избранного президента предложил временно сохранить пост. По данным агенства, господин Байден считает должность посла США в Росси слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной на время поиска новой кандидатуры.

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Джон Салливан был назначен послом США в России в октябре 2019 года. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп. С 2017 года господин Салливана занимал пост первого заместителя госсекретаря. Джон Салливан жестко высказывался по вопросу присоединения Крыма к России, обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также призывал российские власти наказать виновных в предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

О новой команде избранного президента — в материале “Ъ” «Верные байденцы».