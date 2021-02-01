Политические структуры Трампа собрали больше $30 млн в последние недели 2020 года

Комитет пожертвований бывшего президента США Дональда Трампа собрал $30,9 млн за период с 29 ноября по 31 декабря 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность для Федеральной избирательной комиссии США. Общий объем средств, собранных к концу 2020 года, ненамного превысил $31 млн.

Сумма, собранная комитетом политических действий (PAC) Save America, соотносима с суммой, собираемой во время предвыборных кампаний, отмечает Reuters. В мае 2020 года кампания в поддержку господина Трампа собрала $25 млн, в июне — $55 млн.

В декабре 2020 года The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что политические структуры господина Трампа собрал более $170 млн пожертвований. Кампания по сбору средств проводилась в адрес комитета политических действий Trump Make America Great Again, который в ноябре имел общие фонды с новым комитетом Save America. Во время кампании по сбору пожертвований штаб господина Трампа неоднократно утверждал, что результаты проигранных им президентских выборов были сфальсифицированы. В одном из призывов господин Трамп объявлял, что создаст «целевую группу по защите выборов».

Утверждения о нелегитимности выборов стали причиной для нападения сторонников господина Трампа на Капитолий США в день утверждения результатов голосования коллегии выборщиков. Штурм Капитолия привел к не имеющему прецедента в истории США второму объявлению импичмента президенту. 9 февраля Сенат начнет рассматривать обвинения.

О втором этапе импичмента — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».