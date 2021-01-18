Дональд Трамп пересчитывает последние дни

Дональду Трампу осталось три дня: инаугурация нового президента США состоится в среду. Вашингтон уже принимает беспрецедентные меры безопасности, а Джо Байден делится своими планами на первые десять дней работы. Как Америка готовится к «дню икс»? Подробности — у Ивана Якунина.

Кадры из столицы США сейчас больше напоминают очередной голливудский блокбастер: в городе бронетехника на каждом углу, повсюду военные в масках и с автоматами, вокруг всех правительственных зданий возвели заборы с колючей проволокой. Сервисы аренды отменили все бронирования на 20 января, чтобы в город никто не приехал. И это действительно необходимость, говорит корреспондент Fox News Майк Тобин:

«Многие сравнивают сейчас Вашингтон с багдадской зеленой зоной. Здесь повсюду непреодолимые заборы. Куда бы вы ни пошли, придется пройти КПП. 25 тыс. бойцов Национальной гвардии приведены в боевую готовность. У некоторых из них будет летальное оружие. Вирджиния закрывает мосты, ведущие в Вашингтон. Меры безопасности принимаются не просто так. На днях полиция задержала мужчину с поддельным пригласительным на инаугурацию. У него были найдены два 9-миллиметровых “Глока”, 500 патронов к ним и еще 12 для дробовика. Ему предъявлено пять обвинений».

Не пойдет на инаугурацию и Дональд Трамп. Как сообщает Associated Press, он покинет город до полудня, когда истекают его президентские полномочия. Последний рейс на борту №1, как ожидается, доставит его в Мар-а-Лаго — это гольф-клуб в Майами. И если раньше СМИ писали, что Трамп организует там масштабную встречу со своими сторонниками, на которой якобы даже объявит о президентских амбициях, то сейчас таких сообщений нет. Единственная роскошь, которую хочет позволить себе президент — это прощальный залп из 21 орудия.

Настроение у него так себе, сообщил корреспондент CNN Джим Акоста: «Он сейчас очень нестабилен, он вне себя из-за импичмента, он недоволен, что ему приходится покидать Белый дом. Кроме того, он перестал общаться с советниками, которые говорят неприятные для него вещи про выборы, отстранение от должности и прочее. Еще одна любопытная деталь — он запретил упоминать в Овальном кабинете Ричарда Никсона. Трамп не хочет, чтобы его с ним сравнивали. Если помните, раньше Трамп рассматривал возможность уступить должность Пенсу, чтобы тот его помиловал и спас от уголовного преследования. Но сейчас президент не уверен, что его соратник сделает это».

Байден, кстати, тоже не выступает с радостными заявлениями о победе. Единственные сообщения, которые публикует его штаб, касаются работы: нашли нового советника, разработали план по восстановлению экономики. Корреспондент NBC News Келли О’Доннелл рассказала, чем займется новый президент в первые десять дней: «У них будет довольно продуктивное начало президентского срока. В первые дней десять будет выпущено несколько указов. Одни отменяют самые спорные решения Трампа, например, запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Сирии и других мусульманских стран, а также выход из Парижского соглашения по климату. Другие приведут в исполнение обещания самого Байдена — это миграционная реформа и антиковидные меры, включая правило везде носить маски на протяжении 100 дней».

Впрочем, сторонников Трампа в высших эшелонах власти еще много, поэтому Байдену не обещают теплый прием. В первые же дни конгрессмены от Республиканской партии собираются запустить процедуру импичмента. Но контроль над обеими палатами за демократами, поэтому вряд ли угроза реальна. А вот у Трампа проблемы серьезнее: он после инаугурации потеряет неприкосновенность и может столкнуться с судебным преследованием по трем десяткам уголовных дел.