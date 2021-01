Двое полицейских отстранены за поддержку штурмовавших Капитолий

Полиция Капитолия временно отстранила от службы двух сотрудников, сообщил член Палаты представителей США, демократ Тим Райан. По его словам, отстраненные полицейские поддержали сторонников Дональда Трампа, ворвавшихся в здание Конгресса.

«Один полицейский сделал селфи с бунтовщиком, а другой надел кепку MAGA (Make America Great Again.— “Ъ”) и начал помогать людям проходить»,— сказал журналистам конгрессмен.

Why is this police official taking a selfie with a person who stormed into the capital building and riot? @MSNBC @FoxNews @CBSNews @ABC7NY #Republicans #Democrats #democracy #ShouldBeFired #charges #DCProtests #January6th #MAGATERRORISTS #25AmendmentNow pic.twitter.com/v01wIyNVri