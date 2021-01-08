Президент США Дональд Трамп признал, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов выборов и теперь нет иного выхода, кроме как сосредоточиться на «гладкой и безупречной» передаче власти избранному президенту Джо Байдену. При этом он попытался максимально дистанцироваться от участников беспорядков 6 января, заверив, что «демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии» и обязательно заплатят за это. В Демократической партии тем временем уверены, что заплатить за все происшедшее должен сам глава Белого дома. По мнению демократов, Дональда Трампа необходимо немедленно отстранить от должности за «подстрекательство к мятежу и в связи с опасностью, которую он все еще представляет».

«Мой штаб активно пользовался всеми юридическими возможностями по оспариванию результатов выборов. Тем самым я сражался за американскую демократию. Я продолжаю твердо верить в то, что мы должны реформировать наши законы о выборах, чтобы иметь возможность проверять допуск к голосованию всех избирателей и для обеспечения уверенности во всех будущих выборах»,— сказал Дональд Трамп в видеообращении, размещенном в Twitter. Напомнив, что «Конгресс сертифицировал результаты (президентских выборов.— “Ъ”) и новая администрация придет к власти 20 января», он пообещал теперь сосредоточиться на «гладкой и безупречной передаче власти».

«Сейчас требуются исцеление и примирение»,— добавил уходящий глава Белого дома.

«Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки»,— сказал он.

Президент США Дональд Трамп в видеообращении Фото: Reuters

Примирительная риторика Дональда Трампа контрастировала с заявлениями 6 января, когда он призывал собравшихся в Вашингтоне сторонников «показать силу». В итоге призыв сработал: протестующие преодолели установленные по периметру Капитолия барьеры и вступили в схватку с полицейскими, а через полтора часа после начала потасовок ворвались в здание. Конгрессменов и сенаторов, которые должны были утвердить (и в итоге утвердили) итоги прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, в это время эвакуировали.

Во время штурма полицией была застрелена ветеран ВВС США Эшли Бэббит, пытавшаяся проникнуть в здание Капитолия. Три человека также умерли из-за «медицинских происшествий», не связанных со штурмом. Кроме того, в ночь на пятницу в полиции Капитолия объявили, что их сотрудник Брайан Сикник скончался от ранений, полученных на службе. «Сикник был ранен, вступив в физический контакт с протестующими»,— говорилось в заявлении.

И. о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин не исключил возможности привлечения президента Трампа к ответственности за происшедшее.

«Мы изучаем действия всех субъектов. Любой, кто сыграл в этом роль, что будет подтверждено доказательствами, соответствует правонарушителю»,— заявил он в ответ на вопрос журналиста о роли главы Белого дома.

Тем временем в Демократической партии США уже все выводы для себя сделали. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер обратились к вице-президенту Майку Пенсу с требованием применить 25-ю поправку к Конституции, которая позволит ему и большинству членов кабинета «отстранить президента от должности за подстрекательство к мятежу и в связи с опасностью, которую он все еще представляет».

От соратников Дональда Трампа ждут, что они публично заявят: президент не способен выполнять свои функции.

Ответа на свой запрос господа Пелоси и Шумер пока не получили.

Демонстрант держит плакат с призывом применить 25-ю поправку и отстранить президента США Дональда Трампа от должности Фото: Kena Betancur / AFP

Между тем уже целый ряд соратников президента дистанцировался от него. Череда отставок в знак протеста против происшедшего 6 января продолжается. В числе первых об отставке объявила Стефани Гришам, глава аппарата первой леди и одна из наиболее последовательных сторонниц президента. Также в отставку подали глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси Девос. «Мы должны подчеркивать и отмечать многочисленные достижения вашей администрации в интересах американского народа. Вместо этого нам приходится разгребать беспорядок, вызванный жестокими протестующими, наводнившими Капитолий США. Нет никаких сомнений в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это поворотный момент»,— написала госпожа Девос в обращении к Дональду Трампу.

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Как сообщило агентство Reuters, в отставку подали также четыре высокопоставленных сотрудника Совета национальной безопасности: старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, старший директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй. Ранее то же агентство со ссылкой на информированные источники сообщало, что свой пост покинул старший директор по России и европейским делам Райан Талли. Точно так же поступили пять сотрудников Федерального управления гражданской авиации США, назначенных президентом Трампом. «Учитывая серьезность вчерашних событий, это не требует объяснений. Как все мы, они возмущены вопиющей атакой на один из священных институтов американской демократии»,— цитирует Reuters главу аппарата ведомства Анджелу Стабблфилд.

Сам Дональд Трамп делает все возможное, чтобы доказать согражданам: он здесь ни при чем.

В том же видеообращении глава Белого дома осудил «ужасное нападение на Капитолий», заверив: «Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом. Я незамедлительно задействовал Национальную гвардию США и федеральные правоохранительные службы, чтобы обеспечить безопасность здания и оттеснить тех, кто в него вторгся». По словам президента, «демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии».

Обращаясь к людям, нарушившим закон, глава Белого дома сказал: «Вы заплатите за это». Вместе с тем своим добропорядочным сторонникам Дональд Трамп дал понять, что проиграна битва, но не война. «Я хочу, чтобы вы знали: наше невероятное путешествие только начинается. Спасибо. Храни вас Бог. И храни Бог Америку»,— заявил он в видеообращении.

Павел Тарасенко