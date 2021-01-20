Вашингтон подготовил специнаугурацию

Джо Байден готовится официально вступить в должность президента США. 20 января состоится его инаугурация. Правда, из-за угрозы протестов и коронавируса она будет отличаться от предыдущих. Чем именно? И что в это время будет делать Дональд Трамп? Подробности расскажет Иван Якунин.

В группах местных жителей Вашингтона распространяется карта города, которая больше напоминает военный план. Вся территория вокруг Капитолия и Белого дома окрашена в красный — в эту зону сможет проехать только спецтранспорт. Вокруг нее небольшая зеленая зона, куда военные пустят только тех, кто работает или живет по указанным адресам. Это довольно хорошо описывает ситуацию в целом: инаугурация Байдена — не праздник, а спецоперация. Периметр несколько дней охраняли бойцы Национальной гвардии, проверяя всех, кто едет в центр. Такую проверку прошел и местный житель Александр Тетрашвили:

«Ощущение того, что столица готовится к военному перевороту как минимум. Капитолий сейчас напоминает военную базу. Стоят повсюду Hummer, грузовики военные, много солдат, полиции. Напряжение в городе присутствует. Военные проверяют каждую машину и спрашивают, куда люди следуют. Мы ехали в направлении гостиницы, и нас остановили, спросили: куда вы следуете, кто ваши пассажиры? Даже не спрашивали никакие документы, водитель такси ответил, и они беспрепятственно отпустили нас, никакого досмотра не было. Витрины магазинов практически все забиты листами довольно крепкой фанеры, так что город, конечно, ждет неприятностей».

Об угрозе массовых протестов с применением оружия во время инаугурации официально предупреждала ФБР. После этого в городе был введен режим ЧС. Правительственные здания обнесли заборами с колючей проволокой, в город стянули военных. Они не допустят, чтобы сторонники Трампа помешали церемонии, заявил генерал Национальной гвардии Дэниел Хокансон: «Больше 25 тыс. солдат Национальной гвардии из всех 50 штатов прибыли сюда, чтобы помочь провести президентскую инаугурацию. Они осознают важность этой миссии, они проверены, подготовлены и горды нести службу, чтобы обеспечить мирную и безопасную инаугурацию для 46-го верховного главнокомандующего. По всей стране и за ее пределами за безопасностью следит 91 тыс. бойцов. И хотя это не мало, но это лишь 20% от общего личного состава Национальной гвардии, так что мы можем задействовать больше людей, если потребуется».

Собственно, в день инаугурации закроются и центральные станции метро, и мосты, которые ведут в город из соседней Виргинии. Байден дал понять, что не ждет гостей: на церемонии вместо толпы сторонников напротив Капитолия будут стоять 200 тыс. американских флагов. Опасаясь протестов, сервис Airbnb отменил все бронирования на 20 января. Но, как выяснил “Ъ FM”, остановиться в городе все-таки можно. И в пятизвездочном отеле, и в хостеле предлагают комнаты по завышенным ценам.

Правда, непонятно, кого это заинтересует, ведь проведение развлекательных мероприятий не планируется, а сам Байден после произнесения клятвы примет небольшой военный парад, возложит венок на Арлингтонском национальном кладбище и поедет в Белый дом. Новые офисы займут и все сотрудники его администрации, сообщил ответственный за транзит власти чиновник Том Муир: «Мы готовы передать власть новым членам администрации. Это случится после полудня, они все уже прошли проверку, мы подготовили для них пропуска. Они получат доступ к секретным данным, паролям от компьютеров. Для них созданы электронные почты для безопасной работы с конфиденциальной информацией. Они познакомятся со своими подчиненными и увидят свои новые кабинеты».

Единственное праздничное мероприятие состоится вечером — это онлайн-концерт, который будет вести актер Том Хэнкс. Традиционных офлайн-фуршетов в Белом доме не будет. Неизвестно вообще, успеют ли его целиком убрать и продезинфицировать после отъезда Дональда Трампа. Он собирается совершить последний рейс на борту №1 в Майами и остановиться там в своем гольф-клубе. Возможно, в аэропорту его встретят сторонники. Но в столице на массовую акцию в его поддержку в этот день никто не решится, уверена сотрудница вашингтонской больницы Виктория Габриелян:

«Обстановка такая, что никто рисковать не хочет. Сейчас проверяют всех, кто садится в самолеты, которые летят в Вашингтон. Вообще, это ограничение прав, я считаю. Но что делать? Они пытаются все это сдержать. В социальных сетях тоже все прекратили. У меня у самой есть закрытая группа русскоязычных женщин Вашингтона в Facebook. Мы обсуждаем, конечно, это все, но в закрытом режиме, не на публике. Отслеживают всех сейчас — невозможно просто — да и аккаунты закрывают. Все, кто поддерживал Трампа, сейчас находятся вот в такой ситуации.

Просто люди боятся быть уволенными, понимаете. В Америке потерять работу — это равносильно тому, чтобы просто оказаться на улице».

Для Трампа 20 января, конечно, будет не самым приятным днем. Кроме потери неприкосновенности и риска уголовного преследования перед ним встанет необходимость поиска заработка. Его компания сейчас убыточна и погрязла в долгах. Правда, в своей прощальной речи 45-й президент США заявил, что ему есть чем гордиться. По его словам, он стал первым за десятилетия главой страны, который не начал новую войну.