Airbnb отменил все бронирования в Вашингтоне на время инаугурации Байдена

Сервис аренды и сдачи жилья Airbnb решил отменить уже имеющиеся брони и запретить все ближайшие бронирования в Вашингтоне на время инаугурации Джо Байдена. К такому шагу компания прибегла на фоне призывов властей не посещать столицу в день передачи власти, которая состоится 20 января.

«Сегодня в ответ на просьбу различных местных, государственных и федеральных чиновников не ездить в Вашингтон, округ Колумбия, мы объявляем, что Airbnb отменяет бронирования в Вашингтоне в течение недели инаугурации»,— говорится в сообщении сервиса.

Airbnb вернет полную стоимость проживания гостям, чье бронирование было отменено, а также возместит хозяевам жилья деньги, которые они могли бы заработать от отмененных бронирований.

Также Airbnb исследовал, есть ли на сервисе учетные записи тех, кто был арестован в ходе штурма Капитолия 6 января. «Благодаря этой работе мы выявили множество людей, которые либо связаны с известными группами ненависти, либо иным образом причастны к преступной деятельности в здании Капитолия, и им было запрещено пользоваться платформой Airbnb»,— добавляется в сообщении.

Ранее ФБР предупредило о возможных беспорядках в день инаугурации. Для обеспечения безопасности в столице власти Вашингтона ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Позднее режим ЧС в столице также утвердил президент США Дональд Трамп и выделил дополнительную федеральную помощь. Сейчас в Вашингтоне задействованы все 3,7 тыс. городских полицейских, а также дополнительно 2,9 тыс. стражей порядка из других штатов. Национальная гвардия в случае необходимости может направить в столицу 15 тыс. бойцов.

Об усилении мер безопасности в столице — в материале “Ъ” «Вашингтон переходит на инаугурационное положение».