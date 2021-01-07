Конгресс утвердил победу Байдена на выборах президента США

Палата представителей и Сенат на совместном заседании утвердили голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах демократу Джо Байдену. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января.

Господин Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Заседание Конгресса несколько раз прерывалось: палаты расходились для обсуждения возражений относительно голосов в Джорджии и Пенсильвании.

После завершения заседания Конгресса Белый дом распространил заявление, в котором действующий президент США Дональд Трамп пообещал 20 января организованно передать власть новому главе государства.

События в Вашингтоне. Главное Читать далее

Заседание, считающееся формальной процедурой, растянулось на несколько часов после того, как в здание Конгресса прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Заседание было прервано. Для вытеснения демонстрантов из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне был введен режим ЧС и комендантский час. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны.