Клевета хуже воровства

Голосующие мертвецы, поддельные бюллетени, вбросы и специально «подкрученные» машины для голосования — именно эти явления, с точки зрения наиболее рьяных сторонников экс-президента США Дональда Трампа, стоили ему победы на президентских выборах 2020 года. Телеканалы и радиостанции, работающие на эту публику, с удовольствием и без всяких последствий пересказывали эти шокирующие «факты». Однако оппоненты, похоже, нашли ответ на бесконечные обвинения в подтасовках на выборах — это судебные иски о клевете.

«Fox несет ответственность за кампанию дезинформации, которая нанесла урон демократии по всему миру и причинила непоправимый ущерб компании Smartmatic и другим участникам процесса по проведению современных выборов» — так глава компании Smartmatic Антонио Мухика, предоставившей техническое обеспечение выборам в округе Лос-Анджелес, пояснил причины предъявления иска на $2,7 млрд в адрес медиакорпорации. Компания нашла ровно сто «лживых утверждений и обвинений» в свой адрес в программах, появившихся на платформе Fox. Персонально иски предъявлены пятерым ответчикам: ведущим Fox News и Fox Business Network Марии Бартиромо, Лу Доббсу и Джанин Пирро, а также двум гостям-завсегдатаям их шоу — близкому к Дональду Трампу юристу Сидни Пауэлл и его личному адвокату Рудольфу Джулиани. «Господину Джулиани и госпоже Пауэлл была нужна площадка для распространения их точки зрения. Fox News с удовольствием скооперировался с ними»,— говорится в иске.

Истцы утверждают, что Fox терял аудиторию, которая уходила к более консервативным и радикальным СМИ вроде One America News и Newsmax, и потому ему нужен был способ отвоевать позиции.

В иске приводятся и примеры недопустимых, с точки зрения компании Smartmatic, высказываний. Например, 12 ноября в эфире шоу Лу Доббса Рудольф Джулиани заявил: компанию Smartmatic основали три венесуэльца, близкие к бывшему президенту страны Уго Чавесу. Основали причем не просто так, а чтобы извращать результаты выборов. Услышав эту фразу, господин Доббс поблагодарил собеседника за бдительность и высказал мнение, что вся история похожа на операцию прикрытия. Такую же точку зрения высказывала и Сидни Пауэлл, утверждая, что компания создавалась при личном участии господина Чавеса. Она называла выборы 2020 года «кибернетическим Перл-Харбором», а Лу Доббс утверждал, что избирательная кампания 2020 года — попытка свергнуть президента длиной в четыре с половиной года. Он также заявлял, что серверы обработки голосов находятся за рубежом. Доказательств, конечно же, никаких не приводилось.

Корпорация Fox, узнав об угрозе иска и получив соответствующее письмо от Smartmatic, приняла меры предосторожности. В частности, во время каждого из трех шоу было показано заранее записанное интервью с экспертом по выборам Эдди Пересом, который последовательно объяснял, что нет никаких доказательств противоправных действий со стороны компании Smartmatic. Его утверждения входили в прямое противоречие со словами, которые нередко произносили сами ведущие этих программ.

Штаб-квартира Fox News в Нью-Йорке Фото: Carlo Allegri, Reuters

Осторожнее повел себя и канал Newsmax: в эфире ведущие постарались не дать высказаться главе компании MyPillow Майку Линделлу, который начал рассказывать о мошенничестве с использованием машин для голосования компании Dominion. Один из ведущих в итоге прямо в эфире встал из-за кресла и вышел из кадра. Потом ведущие зачитали объявление с официальной позицией канала: выборы состоялись, результаты их утверждены и проверены судом. Канал Newsmax их принимает.

Даже нью-йоркская радиостанция WABC во время программы Рудольфа Джулиани пустила в эфир заявление, что руководство радиостанции и ее рекламодатели не солидаризируются с тем, что говорит господин Джулиани.

«О, им нужно специально предупреждать вас обо мне? Делать это заявление без моего ведома нехорошо. Совсем нехорошо»,— сразу после окончания этого фрагмента передачи сказал слушателям господин Джулиани.

Тем не менее, когда иск был подан, корпорация Fox приготовилась к сражению. «Мы гордимся тем, как освещали выборы 2020 года, и будем отважно противостоять этому беспочвенному иску»,— заявило руководство Fox. На следующий день, однако, шоу Лу Доббса — самое популярное на канале Fox Business — было закрыто. В компании не пояснили причин, лишь отметив, что регулярно обновляют сетку вещания. Причем доказательство внезапности решения появилось почти сразу. Ведущий-сменщик Дэвид Эсман, прощаясь со зрителями пятничного выпуска, улыбнулся в камеру и сказал: «Лу вернется уже в понедельник!»

Одним из первых на весть о закрытии шоу Лу Доббса отреагировал Дональд Трамп, который в бытность президентом старался не пропускать ни одного выпуска с его участием. «Лу Доббс был и остается великим. Никто не любит Америку больше него. У него была большая и лояльная аудитория, которая будет следить, каким будет его следующий шаг. Я тоже часть этой аудитории»,— заявил бывший президент.

Сам господин Доббс тоже был частью «аудитории» Дональда Трампа: в своем последнем выпуске он критиковал республиканцев, недостаточно лояльных бывшему главе государства, называя, в частности, лидера республиканцев Сената Митча Макконнелла и лидера республиканцев Палаты представителей Кевина Маккарти «холуями Демократической партии».

Опрошенные газетой The New York Times юристы разошлись в оценке перспектив дела: истцам надо будет доказать, что обвиняемые действовали умышленно и знали о ложности своих слов. Кроме того, встанет вопрос о том, насколько канал несет ответственность за слова своих ведущих. Наконец, в США у исков о защите чести и достоинства сложилась плохая репутация: их нередко считают инструментом, который используют влиятельные люди для затыкания рта критикам. «Не будут ли такие иски в будущем использоваться против групп, к которым я отношусь с большей симпатией?» — задался вопросом юрист Мартин Гарбус, специализирующийся на делах о свободе слова.

Алексей Наумов