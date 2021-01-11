О Дональде Трампе замолвите плохо

Президент США Дональд Трамп в последние дни находится на осадном положении — пока социальные сети устраивают информационную блокаду ему и его сторонникам, законодатели-демократы грозят ему импичментом и уголовным преследованием. Продолжается и давление на республиканцев: от них требуют убрать президента своими руками.

«Дональд Джон Трамп принял участие в тяжких преступлениях и проступках путем умышленного подстрекательства насилия против правительства Соединенных Штатов» — именно такая формулировка содержится в черновике статей об импичменте, на основании которого уже в понедельник, 11 января контролируемая демократами Палата представителей планирует сформировать финальный документ. Один из авторов документа, конгрессмен Тед Лью из Калифорнии, заявил, что у него нашлось 180 соавторов.

Учитывая, что в Палате представителей у демократов большинство, они могут утвердить импичмент — то есть официальное выдвижение обвинений против главы государства — уже на этой неделе.

Сенат затем сможет проголосовать по вопросу утверждения этих обвинений даже после передачи власти Дональдом Трампом демократу Джо Байдену, инаугурация которого пройдет 20 января. Более ранние сроки вряд ли реалистичны: до инаугурации Джо Байдена Сенат находится на каникулах, и изменение расписания потребует согласия всех 100 членов верхней палаты Конгресса.

Объявление импичмента постфактум имеет практический смысл. В случае если Сенат утверждает обвинения Палаты представителей (на это требуется две трети голосов), сразу после этого он может проголосовать по другому вопросу: следует ли пожизненно запретить осужденному политику занимать государственные должности. Для положительного решения по этому вопросу необходимо простое большинство голосов. Кроме того, импичмент развяжет руки Джо Байдену, многие однопартийцы которого требуют от него политической расправы над предшественником. Сам же избранный президент ясно дал понять, что не жаждет мести. Он заявил, что хотел бы «перевернуть страницу» уходящей эпохи и заняться преодолением многочисленных кризисов.

Впрочем, в Вашингтоне поговаривают и о возможном «ударе в спину» Дональду Трампу: решение о прекращении деятельности президента может быть принято его собственными соратниками.

Речь идет о 25-й поправке к Конституции США. В соответствии с ее положениями, если вице-президент Майк Пенс и половина кабинета министров признает Дональда Трампа не способным исполнять свои обязанности, президентская власть мгновенно перейдет в руки господина Пенса. Президент может возразить, отправив письмо в Конгресс: тогда власть автоматически вернется к нему. У Майка Пенса со товарищи будет четыре дня, чтобы оспорить это решение, и тогда Конгресс должен будет голосовать: если две трети членов обеих палат поддержат «группу Пенса», то президент будет отрешен от власти.

По сообщениям источников CNN, вице-президент пока не намерен использовать положения 25-й поправки, однако не исключает ее применение, если глава государства «станет еще более нестабильным». Кроме того, господин Пенс опасается, что в случае начала процедуры импичмента или применения 25-й поправки глава государства может предпринять какие-то резкие и опасные поступки.

Как сообщили источники, Дональд Трамп разъярен поведением Майка Пенса, который отказался по его призыву выступить против итогов выборов президента, а сам Майк Пенс раздосадован мстительностью главы государства. Близкие помощники господина Пенса также злы на президента из-за того, что после штурма Капитолия тот не позвонил вице-президенту, находившемуся в здании, и не справился о его состоянии. Пока Майк Пенс планирует обеспечить спокойную передачу власти приходящей команде Джо Байдена.

Если говорить о перспективах отрешения Дональда Трампа от власти, то пока они достаточно призрачные, поскольку одобрения такого решения двумя третями голосов в Сенате ждать не стоит.

Против президента открыто выступили лишь два сенатора-республиканца — представитель штата Аляска Лиса Мурковски призвала его уйти, а представитель штата Филадельфия Пэт Туми признал, что президент совершил «проступки, достойные импичмента».

Белый дом предсказуемо призывает к спокойствию. «Как вчера сказал президент Трамп, пришло время исцеления и объединения нации. Политически мотивированный импичмент против президента, которому осталось править 12 дней, послужит лишь дальнейшему расколу страны»,— сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Пока власти США определялись со следующими политическими шагами, силовые органы страны делали свое дело: после штурма Капитолия задержаны несколько десятков человек. Многим предъявлены обвинения: в частности, «Шаману Q» Джейкобу Ченсли — мужчине, запечатленному на десятках фотографий в медвежьей шкуре и с рогами на голове. Следователи заверяют, что это лишь начало и задержанных и обвиненных будет гораздо больше. ФБР призвало граждан страны делиться с ними информацией об участниках штурма.

Алексей Наумов