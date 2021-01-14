Дональда Трампа провожают напутствиями

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Палата представителей признала его виновным в подстрекательстве к мятежу, резолюцию поддержал 231 конгрессмен. Но отстранить Трампа от работы может только Сенат, который просто отказался собираться до инаугурации. Таким образом, 20 января Джо Байден станет новым хозяином Белого дома, и процедура отрешения Трампа от должности потеряет всякий смысл. “Ъ FM” поговорил с избирателями обеих партий и узнал, зачем нужен импичмент и что бы они сказали Трампу напоследок. Их точки зрения — в материале Ивана Якунина.

Даже если бы Сенат отменил каникулы и собрался в Конгрессе, Трамп, вероятнее всего, сохранил бы кресло. Для того чтобы выгнать его из Белого дома, нужно 67 голосов, а у демократов их 50. Баста. Тогда возникает вопрос: зачем это нужно? Не похоже ли это на травлю? Отвечает университетский преподаватель Трой Макграф, который на выборах голосовал за Байдена: «Я так не думаю. Республиканцы до последнего не хотели признавать победу Байдена, они сознательно врали всем вокруг, что голоса подтасованы, они пересекли черту. Сейчас его уже нельзя оправдать, нельзя оправдать призывы к мятежу. Реакция должна была последовать».

Теоретически Сенат может признать Трампа виновным и после выборов, чтобы навсегда запретить ему занимать госдолжности. Но это тоже маловероятно: если начнется суд, Сенат не сможет заниматься ничем другим, а это вставит палки в колеса Байдену. К тому же электорат президента придет в ярость, добавляет избиратель Трампа, историк из Нью-Джерси Пирс Бикзис: «Приведу короткий пример: вот я католик, и если вы будете говорить мне, что Бога нет, Бога нет, Бога нет, я рано или поздно разозлюсь и начну доказывать, что Бог есть. Поэтому Трамп как бы говорит: ребята, кто-то верит в Бога, кто-то не верит, пусть так и будет, остановитесь на этом, мне не нужны проблемы, я не хочу насилия, дайте мне спокойно покинуть Белый дом».

А вот конгрессмены так не считают. «У нас мало времени? Что же, совершить правильный поступок никогда не поздно»,— заявил лидер демократического большинства Стени Хойер. Его недвусмысленно поддержал и главный республиканский конгрессмен, признав, что ответственность за штурм Капитолия лежит на Трампе. Писатель из Нью-Йорка Денвер Никс убежден, что только действующий президент может успокоить своих людей: «Трамп проиграл, он должен признать поражение, чтобы объединить страну. Но он не станет этого делать, потому что он чертов трус. Он пятилетний ребенок-переросток с эмоциональным расстройством. Наш Капитолий атаковали террористы, и, думаю, атаки продолжатся. Но я надеюсь, в этот раз правоохранительные органы будут к этому готовы».

Так или иначе, победа Байдена объявлена, а Трамп распорядился начать передачу власти. В ближайшие четыре года сторонникам республиканца придется нелегко, убеждена менеджер по поддержке клиентов из Вашингтона Анна Бригс. Она лишь недавно получила гражданство и впервые голосовала на президентских выборах в США: «Политическая тема здесь очень остра, знаю лично от своих друзей. Отказывают даже в рабочих местах, если узнают, что ты голосовал за Трампа или поддерживаешь республиканцев. Да, идет давление на людей. Я думаю, что будет приток нелегальной эмиграции. И те люди, которые голосовали за демократов, поймут в следующие четыре года, насколько жестко они ошибались». Госпожа Бригс рассчитывает, что Трамп вернется в 2024 году и снова попробует завоевать президентское кресло. Но у такого сценария есть риски. 20 января с него снимут неприкосновенность, и он может столкнуться с преследованием по трем десяткам уголовных дел.

“Ъ FM” спросил у сторонника республиканцев, пиарщика из Вашингтона Джеймса Джатраса, что бы тот сказал Трампу в день инаугурации Байдена: «Беги из страны, беги срочно! Они идут за тобой. Если Трамп думает, что у него есть шансы попробовать еще раз в 2024 году, то он ошибается. Демократы попытаются подавить его образ героя для простых людей. Трампа не будут стирать из памяти общества, из него сделают этакого Гитлера. Еще бы я сказал Трампу, что он не нужен своей стране. Но он попытался и не смог совладать с правительством, теперь даже республиканцы хотят от него избавиться.

Все просто хотят служить своим господам из крупных корпораций».

Сам президент заявил, что знает о готовящихся демонстрациях на инаугурации Байдена, и призвал всех американцев снизить накал. Но на случай, если его слова не сработают, есть другой способ: власти Вашингтона возвели вокруг всех правительственных зданий двухметровые заборы. А в Капитолии теперь прямо на полу разместились сотни вооруженных солдат.