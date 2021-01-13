СМИ: Сенат не будет экстренно созван по вопросу импичмента Трампу

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался экстренно созвать сенаторов для рассмотрения вопроса об импичменте президенту США Дональду Трампу. О решении республиканца сообщили CNN и The Washington Post со ссылкой на источники.

До 19 января Сенат находится на каникулах. Без его срочного созыва вопрос об отстранении господина Трампа, если Палата представителей объявит ему импичмент, будет рассмотрен в верхней палате Конгресса США уже после передачи власти избранному президенту Джо Байдену. Для утверждения импичмента «за» должно проголосовать две трети Сената. Если Сенат проголосует за отрешение президента, он сможет проголосовать и за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Ранее Дональд Трамп не исключал, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Отметим, что ранее Politico сообщала, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рассматривает возможности не передавать положения об импичменте сразу в Сенат. Подобным образом они передавались от палате к палате во время первой процедуры импичмента Дональда Трампа.

Сейчас вопрос об импичменте рассматривается в Палате представителей, контролируемой демократами. Для одобрения резолюции об импичменте необходимо простое большинство. Голосование по документу состоится также сегодня, 13 января. Заседание нижней палаты проходит при усиленных мерах безопасности.

Насколько вероятен второй импичмент — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».