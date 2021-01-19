Telegram заблокировал сотни призывов к насилию на фоне событий в США

В середине января модераторы Telegram заблокировали сотни призывов к насилию, опубликованных в мессенджере, сообщил основатель приложения Павел Дуров. Заблокированные записи касались последних событий в США.

«В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности на нашей платформе, связанной с США. Команда действовала решительно, пресекая каналы США, пропагандирующие насилие. Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые иначе могли бы охватить десятки тысяч подписчиков»,— написал в своем блоге в Telegram господин Дуров.

По его словам, аналогичные меры модераторы мессенджера применяли во время протестов в других странах. «В течение последних семи лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Белоруссии и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда»,— добавил он.

В январе аудитория Telegram заметно выросла. Мессенджер занял второе место в App Store в США, в мире с 9 по 12 января его скачали 25 млн раз. Активная пользовательская база превысила 500 млн человек в месяц. Рост аудитории мессенджера произошел после серии скандалов вокруг американских интернет-компаний на фоне штурма Капитолия. WhatsApp обновил настройки конфиденциальности, Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа, а магазины Amazon, Apple и Google удалили соцсеть Parler, популярную у сторонников пока действующего президента США.

О распространении альтернативных социальных сетей — в материале “Ъ” «Свобода parler».