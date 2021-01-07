Байден предложил судью Меррика Гарленда на пост главы Минюста

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Меррика Гарленда на пост главы Министерства юстиции страны. В США глава Минюста также выполняет функции генерального прокурора страны. Сейчас генпрокурором является Уильям Барр, назначенный на эту должность в феврале 2019 года.

Также господин Байден предложил на должность заместителя руководителя Минюста Лизу Монако. При президенте Бараке Обаме она была советником по вопросам внутренней безопасности в администрации главы Белого дома.

Лиза Монако Фото: Jeff Chiu / AP

«Эти кандидатуры отражают глубокую приверженность избранного президента поддержанию статуса Минюста как столпа независимости и неподкупности. Они гарантируют, что генпрокурор и его команда будут адвокатами американского народа, а не юридической фирмой президента»,— говорится в сообщении штаба Джо Байдена. Выдвинутые кандидатуры должен утвердить Сенат США.

Сегодня ранее, 7 января, Конгресс США утвердил победу господина Байдена на президентских выборах. 20 января состоится его инаугурация.

Кого еще господин Байден планирует взять в свою команду — в материале “Ъ” «Верные байденцы».