Politico: репетицию инаугурации Байдена отложили из-за угроз безопасности

Запланированная на 17 января инаугурация 46-го президента США Джо Байдена не состоится, сообщил Politico со ссылкой на источники. По информации издания, по соображениям безопасности она пройдет 18 января. Сама церемония назначена на 20 января.

Ранее ФБР предупредило об угрозе вооруженных беспорядков в эти выходные. В среду, 13 января, избранный президент провел брифинг с представителями ФБР и Секретной службы относительно возможных угроз. Также, из-за соображений безопасности, команда избранного президента отменила поездку господин Байдена на инаугурацию в Вашингтон поездом национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak.

После беспорядков 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, для обеспечения безопасности в столице власти Вашингтона ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. ФБР предупредило о возможных беспорядках в сам день инаугурации. Позднее режим ЧС в столице утвердил президент США Дональд Трамп и выделил дополнительную федеральную помощь. Сейчас в Вашингтоне задействованы все 3,7 тыс. городских полицейских, а также дополнительно 2,9 тыс. стражей порядка из других штатов. Национальная гвардия в случае необходимости может направить в столицу 15 тыс. бойцов.

Об усилении мер безопасности в столице — в материале “Ъ” «Вашингтон переходит на инаугурационное положение».