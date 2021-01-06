Демократ Уорнок лидирует на ключевых выборах в Сенат США

Кандидат на пост сенатора от штата Джорджия от Демократической партии Рафаэль Уорнок победил во втором туре выборов, сообщают Associated Press и NBC News по предварительным данным подсчетов голосов.

Господину Уорноку противостоит кандидат от Республиканской партии Келли Лефлер. По данным подсчета 98% голосов, она набрала 49,5% голосов, а господин Уорнок — 50,5%. СМИ пока не дают оценку итогам состязания за второе кресло сенатора от Джорджии — на него претендуют республиканец Дэвид Пердью и демократ Джон Оссофф.

Напомним, по итогам выборов в США Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей США. Избранным президентом США также стал демократ Джо Байден. Сегодня, 6 января, Конгресс утвердит результаты голосования выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп продолжает заявлять, что выборы и голосование прошли с нарушениями. Ранее сторонники Республиканской партии пытались объявить себя «альтернативными выборщиками» от некоторых штатов.

О борьбе президента на выборах и после них — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».