Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена

США направили России приглашение на инаугурацию Джо Байдена, сообщило посольство РФ в Вашингтоне. На церемонии Россию будет представлять посол Анатолий Антонов.

«Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла»,— сказали в диппредставительстве (цитата по «РИА Новости»).

Инаугурация состоится 20 января в Вашингтоне. Джо Байден станет 46-м президентом США. Для обеспечения безопасности в столице введен режим ЧС и усилены меры безопасности на случай беспорядков. Режим ЧС продлится до 24 января.

О ситуации в столице США— в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».