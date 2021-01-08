Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается быть на инаугурации Джо Байдена. Инаугурация 46-го американского президента состоится 20 января.

«Для всех, кто спрашивал: я не поеду на инаугурацию 20 января»,— написал президент в Twitter.

Также глава Белого дома заявил, что не допустит неуважения к американцам, проголосовавшим за него на выборах. «75 млн великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за "Америку прежде всего", "Сделаем Америку снова великой", сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» — написал он в другом твите.

Господин Трамп продолжает настаивать на том, что президентские выборы прошли с нарушениями. При этом он признал, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов голосования. Глава Белого дома также пообещал мирную передачу власти новому президенту. Заявление было сделано после того, как в здание Конгресса США, где проходило утверждение победы господина Байдена, ворвались сторонники Дональда Трампа. Для вытеснения протестующих была задействована национальная гвардия.

О позиции Дональда Трампа — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».