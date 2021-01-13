Палата представителей США обсуждает резолюцию об импичменте Трампа

В Палате представителей начались дебаты по резолюции о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу. В случае, если нижняя палата Конгресса США, контролируемая демократами, примет резолюцию, она должна быть одобрена двумя третями голосов в Сенате. После этого действующий глава Белого дома может быть отрешен от власти.

Обсуждение документа проходит при повышенных мерах безопасности. В холле Капитолия дежурят сотни бойцов Национальной гвардии США.

В качестве основного обвинения, выдвинутого президенту США в резолюции, указывается «подстрекательство к восстанию». «На нас напали террористы, но на этот раз террористы были радикализованы прямо здесь, в США. Хуже того, они были радикализованы президентом, который намеренно солгал своим сторонникам, что выборы были украдены, а затем сказал им, когда приехать в Вашингтон, где протестовать и на кого направить свой гнев»,— сказала во время дебатов демократ Джуди Чу (цитата по CNN).

Голосование по резолюции пройдет также сегодня, 13 января. В случае, если обвинения против Дональда Трампа утвердят, он станет первым в истории США президентом, дважды прошедшим через процедуру импичмента.

Сенат сможет проголосовать по вопросу импичмента даже после передачи власти, которая состоится 20 января. Также, если Сенат проголосует за отрешение президента, он сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Ранее Дональд Трамп не исключал, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Насколько вероятен второй импичмент — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».