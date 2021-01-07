Меркель: штурм Капитолия вызывает гнев и печаль

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала штурм сторонниками президента США Дональда Трампа здания Конгресса. По ее мнению, события в Вашингтоне стали возможны из-за сомнений в итогах выборах, которые высказывал господин Трамп.

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«Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией»,— сказала канцлер на пресс-конференции (перевод по «РИА Новости»).

Госпожа Меркель также заявила, что «очень сожалеет о решении господина Трампа не признавать итоги выборов. «Основой демократии является то, что после выборов есть победители и проигравшие. Обе стороны должны играть свои роли достойно и ответственно, чтобы сама демократия оставалась победителем»,— добавила она.

В ходе штурма Капитолия погибли четыре человека. «Трагично, что из-за ночных событий погибли люди, но для меня знаком надежды стало то, что Конгресс продолжил ночью работу, и сейчас понятно, что благодаря утверждению победы на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис США менее чем через две недели, как это и должно быть, откроют новую главу в их демократии»,— сказала она.

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу господина Байдена. Господин Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

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В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.