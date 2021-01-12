Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Экстренные меры продлятся с 11 по 24 января. Передача власти состоится 20 января.

«Министерство внутренней безопасности Федерального агентства по ЧС уполномочено определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий ЧС. Чрезвычайные меры защиты <…> будут обеспечены за счет федерального финансирования на 100%»,— говорится в сообщении Белого дома.

Ранее режим ЧС ввели местные власти Вашингтона. Они также обратились к президенту с просьбой ввести аналогичные меры, чтобы столица получила дополнительную федеральную помощь в случае необходимости.

Режим ЧС был утвержден 7 января после того, как сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в попытке сорвать утверждение Конгрессом США победы Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессмены и избранный президент обвинили господин Трампа в подстрекательстве протестующих. По факту штурма возбуждено более 25 дел о внутреннем терроризме.

О последствиях штурма — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».