Вашингтон переходит на инаугурационное положение

На фоне продолжающегося в США внутриполитического противостояния и бушующей эпидемии коронавируса американская столица готовится к приведению к присяге нового президента. Простых американцев уже попросили сидеть дома и на торжества не приезжать. Тех, кто все же приедет — в особенности с оружием и злонамеренными мыслями в голове,— встретят бойцы Национальной гвардии.

«Если я за что-то боюсь, то за нашу демократию» — так столичный мэр Мьюриель Баузер, представитель Демократической партии, отреагировала на вопрос журналиста об опасениях касательно дня инаугурации. Она уточнила, что в стране есть опасные вооруженные группировки и именно они вызывают у нее тревогу — против обычных протестующих город ничего не имеет.

Власти Вашингтона уже задействовали все 3,7 тыс. городских полицейских, а также дополнительно 2,9 тыс. стражей порядка из других штатов. Национальная гвардия в случае необходимости готова направить в столицу 15 тыс. бойцов. Как рассказали газете The Washington Post источники в ФБР, спецслужбы готовятся к запланированным вооруженным протестам и в Вашингтоне, и около зданий законодательных собраний всех 50 штатов.

«Основываясь на недавних событиях и заключениях разведки, нам необходимо подготовиться к прибытию в Вашингтон значительных групп подготовленных и вооруженных экстремистов для попыток помешать инаугурации»,— написала госпожа Баузер в письме президенту Дональду Трампу с просьбой ввести в столице режим ЧС.

Тот согласился — это значит, что все расходы на принятие экстренных мер и оплату сверхурочного и опасного труда силовиков будут выделены не из местного, а из федерального бюджета.

Госпожа Баузер, губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган и губернатор Виргинии Ральф Нортэм во время совместного конференц-звонка условились, что примут меры по снижению явки на инаугурацию. Власти уже попросили профильный департамент отозвать все согласованные заявки на митинги в Вашингтоне с 12 по 24 января. Также до 24 января закрыт доступ к монументу Джорджа Вашингтона. Кроме того, до 22 января продлены и антикоронавирусные меры вроде запрета на прием посетителей в залах кафе.

Властям есть к чему готовиться: в соцсетях обсуждается (по крайней мере обсуждалась до того, как ведущие IT-компании отказались от обслуживания популярной у консерваторов социальной сети Parler, придерживавшейся политики максимальной свободы слова) организация «Марша миллионов ополчений», запланированного на 20 января и призванного помешать инаугурации Джо Байдена. Разговоры о марше замечены в Twitter, Facebook и Telegram. «Хватит позволять им затыкать вам рты»,— гласит одно из таких сообщений, призывающее к вооруженному походу к Капитолию в Вашингтоне и зданиям законодательных собраний каждого из 50 штатов 17 января, в последнее воскресенье президентского срока Дональда Трампа. Под воззванием стоит подпись: «Простой народ, уставший от притеснений».

Тем не менее планов отказа от публичной инаугурации или ее переноса у властей нет. Об этом уведомлены и иностранные гости. Так, посольство РФ в США уточнило, что Россия приглашена на торжественное мероприятие: планируется, что его посетит посол Анатолий Антонов. Напомним, посол Сергей Кисляк посещал инаугурацию Дональда Трампа в 2017 году, а также соответствующую церемонию в 2009 году, когда президентом страны становился демократ Барак Обама. Впрочем, приглашение иностранных послов на президентские инаугурации — неизменная традиция.

Майкл Плэти, агент Секретной службы США, координирующий событие, уверяет, что все пройдет штатно: инаугурация объявлена «национальным мероприятием особой важности», что обеспечивает совместную работу нескольких силовых ведомств. Такую категорию получают лишь самые важные события: например, съезды ведущих партий, ежегодное обращение президента к Конгрессу или финальный матч национальной футбольной лиги.

В безопасности уверен и сам Джо Байден. «Я не боюсь принести присягу под открытым небом. Чрезвычайно важно, чтобы те, кто призывал к разделению, угрожал жизням людей, повреждал общественное имущество и нанес ему большой урон, понесли ответственность»,— сказал он. Что касается темы инаугурационной речи, то новый президент обещал рассказать стране о «начале нового национального пути, который восстановит душу Америки, сплотит страну и проложит ей дорогу в более светлое будущее».

Алексей Наумов