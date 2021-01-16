Байден выдвинул Нуланд и Шерман на посты в Госдепартаменте США

Избранный президент США Джо Байден выбрал кандидатов на ключевые посты в Государственном департаменте. По сообщению штаба по передаче власти, он выдвинул кандидатуру Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепартамента США по политическим вопросам, а кандидатуру Уэнди Шерманд — на пост первого замглавы Госдепартамента.

Госпожа Нуланд в годы президентства Джорджа Буша-младшего была постоянным представителем США в НАТО, а при Бараке Обаме — помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. Наибольшую известность в России она получила в 2014 году, после того как лично посетила участников Евромайдана.

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Госпожа Шерман была заместителем госсекретаря США по политическим делам при Бараке Обаме. Она участвовала в переговорах США и Ирана по ядерной программе.

Также переходная команда господина Байдена объявила еще о трех кандидатурах на посты в Госдепартаменте. В частности, на должность замглавы Госдепа по вопросам демократии и прав человека претендует бывший заместитель руководителя дипломатической миссии США в Париже Узра Зея. На пост заместителя по контролю над вооружениями и международной безопасности выдвинута Бонни Дженкинс, а на пост еще одного первого заместителя госсекретаря — Брайан Маккион.

Энтони Блинкен был представлен кандидатом на пост госсекретаря в октябре 2020 года. После второго объявления импичмента действующему президенту США Дональду Трампу господин Байден выразил надежду, что Сенат не допустит задержек в решении безотлагательных вопросов — в частности, в утверждении представленных им кандидатов на посты в администрации. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января.

Как США готовятся к передаче власти — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».