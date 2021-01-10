СМИ: вице-президент США Пенс посетит инаугурацию Байдена

Вице-президент США Майк Пенс примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщают NBC News со ссылкой на источник и Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации. Ранее господин Байден говорил, что был бы рад видеть его на своей инаугурации, в отличие от действующего президента Дональда Трампа.

Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Господин Трамп заявил в одном из своих последних твитов перед блокировкой, что не приедет на нее. Он стал первым президентом США с 1869 года, отказавшимся от участия в церемонии вступления в должность своего преемника. Господин Байден сказал, что это решение — «одна из немногих вещей, в которых мы с ним согласимся», и назвал действующего президента позором США.

Отметим, что Twitter назвал нежелание Дональда Трампа присутствовать на инаугурации одним из поводов к вечной блокировке его личного аккаунта. Социальная сеть утверждает, что последние твиты президента, если рассматривать их в контексте нападения сторонников господина Трампа на Капитолий, нарушают правила сети о восхвалении насилия.

О событиях в США и позиции главы Белого дома — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».