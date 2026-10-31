Главные новости к утру 31 октября
В Польше отстранили главу Конституционного трибунала
Отстранение главы Конституционного трибунала Польши привело к обострению судебного кризиса в стране. Оппозиция назвала происходящее «попыткой госпереворота» и собралась вместе с протестующими у здания суда.
Глава МИД Японии на встрече с Cергеем Лавровым призвал освободить обвиненного в шпионаже журналиста.
Binance планирует возобновить транзакции через двое суток после атаки, в результате которой хакеры украли $6,3 млрд.
Евросоюз и Канада объявили о создании альянса. Премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада все же станет первым «ассоциированным членом» Евросоюза, несмотря на протест некоторых европейских стран.