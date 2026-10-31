Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Лента новостей

Главные новости к утру 31 октября

В Польше отстранили главу Конституционного трибунала
Отстранение главы Конституционного трибунала Польши привело к обострению судебного кризиса в стране. Оппозиция назвала происходящее «попыткой госпереворота» и собралась вместе с протестующими у здания суда.
Госдепартамент США одобрил продажу Украине 500 ракет для Patriot.
Глава МИД Японии на встрече с Cергеем Лавровым призвал освободить обвиненного в шпионаже журналиста.
Binance планирует возобновить транзакции через двое суток после атаки, в результате которой хакеры украли $6,3 млрд.
Евросоюз и Канада объявили о создании альянса. Премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада все же станет первым «ассоциированным членом» Евросоюза, несмотря на протест некоторых европейских стран.