Политическое самоубийство Трампа

Четырехлетнее правление 45-го президента США Дональда Трампа, отсчитывающее последние дни, завершается таким потрясением устоев, по сравнению с которыми все предыдущие баталии вокруг пересчета голосов в колеблющихся штатах, все уличные беспорядки и протесты в Америке, которые мы наблюдали в конце прошлого года, выглядят детскими шалостями.

Потеряв все: битву за президентское кресло на выборах 3 ноября, а вслед за ней и контроль над Сенатом, который на этой неделе перешел к демократам после победы их кандидатов на выборах в штате Джорджия, Дональд Трамп не смог взять под контроль свои эмоции и решил хлопнуть дверью.

Причем напоследок хлопнуть дверью так, чтобы посыпалась штукатурка и разом слетели со стен все артефакты, все реликвии американской истории, украшающие Белый дом и Конгресс США.

Призвав своих сторонников идти в последний бой и лечь костьми, но не допустить утверждения итогов президентских выборов, эксцентричный и эгоцентричный Дональд Трамп вряд ли предполагал, что дело примет такой оборот и ситуация зайдет так далеко.

Адепты новой американской веры Трампа, съехавшиеся в столицу из разных штатов, приняли его призыв за чистую монету и пошли на штурм Капитолия, смяв полицейские кордоны и устроив настоящее побоище в святая святых американской политики — Конгрессе США. Они заставили спасаться бегством его обитателей, включая третьего человека в иерархии американской власти — спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пришлось ретироваться и находившемуся в Капитолии вице-президенту США Майку Пенсу, который не одобрил действия протестующих, попытался было призвать их не выходить за рамки правового поля и не оспаривать итогов президентских выборов, за что навлек на себя неудовольствие своего босса.

По всему миру разлетелись кадры того, как ворвавшиеся в Капитолий бесчинствующие мародеры глумятся над святынями Соединенных Штатов, хранившимися здесь не одно столетие, и разрисовывают стены надписями: «Убейте СМИ», тем самым превращая во всемирное посмешище собственную страну, пытавшуюся учить уму-разуму весь мир.

Когда через три часа после этого карнавала безумия Дональд Трамп призвал своих сторонников, продемонстрировавших новый американский патриотизм, «идти домой», было уже поздно. Ситуация прошла точку невозврата.

То, что весь мир наблюдал в ночь на 7 января в Вашингтоне, напоминало то, как происходит смена власти в странах третьего мира, нередко называемых обидным термином «банановые республики». На постсоветском пространстве, где смена власти неконституционным путем после распада СССР стала если не новой нормой, то распространенной практикой, нечто подобное в разные годы можно было наблюдать в Грузии, Киргизии и на Украине — стране «победившего Майдана».

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Но вот только в отличие от Украины Америка страной победившего Майдана не станет.

В эту ночь, когда погруженный в сосредоточенную тишину православный мир отмечал Рождество, в Вашингтоне происходила агония.

Агония самого необычного американского президента, впервые в истории США нарушившего все американские табу. Переиграть итоги президентских выборов в США Дональду Трампу не удастся, и 20 января избранный президент Джо Байден официально выступит в должность, по традиции принеся присягу на ступенях Белого дома.

Тем не менее взорвавший правовое поле Америки Дональд Трамп фактически совершил акт политического самоубийства, поставив крест на своих президентских амбициях. Ведь одно дело — бороться с «сонным Джо», и совсем другое дело — бороться с американскими устоями.

В этой битве у Дональда Трампа точно нет шансов, независимо от того, будут ли его последние действия официально признаны «государственной изменой».

Невозможно себе представить, что такой лидер, который бросил вызов всем — и демократам, и республиканцам, заседающим в Конгрессе США, однажды снова сможет сформировать свою команду и как ни в чем не бывало идти на выборы, пройдя их многочисленные фильтры.

Что же касается «сонного Джо», которому в ходе предвыборной кампании так не хватало идеи, то теперь у него наконец-то появилась такая идея, а вместе с ней и возможность «проснуться»: спасибо Дональду Трампу.

Эта идея — защита Америки от ее политического терминатора, в роли которого выступил 45-й президент США.