Политическое самоубийство Трампа

Четырехлетнее правление 45-го президента США Дональда Трампа, отсчитывающее последние дни, завершается таким потрясением устоев, по сравнению с которыми все предыдущие баталии вокруг пересчета голосов в колеблющихся штатах, все уличные беспорядки и протесты в Америке, которые мы наблюдали в конце прошлого года, выглядят детскими шалостями.
Потеряв все: битву за президентское кресло на выборах 3 ноября, а вслед за ней и контроль над Сенатом, который на этой неделе перешел к демократам после победы их кандидатов на выборах в штате Джорджия, Дональд Трамп не смог взять под контроль свои эмоции и решил хлопнуть дверью.
Призвав своих сторонников идти в последний бой и лечь костьми, но не допустить утверждения итогов президентских выборов, эксцентричный и эгоцентричный Дональд Трамп вряд ли предполагал, что дело примет такой оборот и ситуация зайдет так далеко.
Адепты новой американской веры Трампа, съехавшиеся в столицу из разных штатов, приняли его призыв за чистую монету и пошли на штурм Капитолия, смяв полицейские кордоны и устроив настоящее побоище в святая святых американской политики — Конгрессе США. Они заставили спасаться бегством его обитателей, включая третьего человека в иерархии американской власти — спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Пришлось ретироваться и находившемуся в Капитолии вице-президенту США Майку Пенсу, который не одобрил действия протестующих, попытался было призвать их не выходить за рамки правового поля и не оспаривать итогов президентских выборов, за что навлек на себя неудовольствие своего босса.
По всему миру разлетелись кадры того, как ворвавшиеся в Капитолий бесчинствующие мародеры глумятся над святынями Соединенных Штатов, хранившимися здесь не одно столетие, и разрисовывают стены надписями: «Убейте СМИ», тем самым превращая во всемирное посмешище собственную страну, пытавшуюся учить уму-разуму весь мир.
То, что весь мир наблюдал в ночь на 7 января в Вашингтоне, напоминало то, как происходит смена власти в странах третьего мира, нередко называемых обидным термином «банановые республики». На постсоветском пространстве, где смена власти неконституционным путем после распада СССР стала если не новой нормой, то распространенной практикой, нечто подобное в разные годы можно было наблюдать в Грузии, Киргизии и на Украине — стране «победившего Майдана».
История нападений на Конгресс США
Но вот только в отличие от Украины Америка страной победившего Майдана не станет.
Агония самого необычного американского президента, впервые в истории США нарушившего все американские табу. Переиграть итоги президентских выборов в США Дональду Трампу не удастся, и 20 января избранный президент Джо Байден официально выступит в должность, по традиции принеся присягу на ступенях Белого дома.
Тем не менее взорвавший правовое поле Америки Дональд Трамп фактически совершил акт политического самоубийства, поставив крест на своих президентских амбициях. Ведь одно дело — бороться с «сонным Джо», и совсем другое дело — бороться с американскими устоями.
Невозможно себе представить, что такой лидер, который бросил вызов всем — и демократам, и республиканцам, заседающим в Конгрессе США, однажды снова сможет сформировать свою команду и как ни в чем не бывало идти на выборы, пройдя их многочисленные фильтры.
Что же касается «сонного Джо», которому в ходе предвыборной кампании так не хватало идеи, то теперь у него наконец-то появилась такая идея, а вместе с ней и возможность «проснуться»: спасибо Дональду Трампу.
Эта идея — защита Америки от ее политического терминатора, в роли которого выступил 45-й президент США.