Дональд Трамп на досадном положении

Президенту США Дональду Трампу осталось провести в Белом доме считанные дни, страна же готовится к инаугурации нового лидера — Джо Байдена. Неизменная американская традиция — мирная передача власти — под угрозой: по всей стране губернаторы готовятся к протестам, а спецслужбы предупреждают о риске вооруженных выступлений. Сам пока еще действующий глава государства, по информации The New York Times, размышляет о новых помилованиях, чем пользуются его соратники, собирая деньги за «доступ к телу».

«Учитывая штурм Капитолия 6 января, запланированные мероприятия в Вашингтоне несут угрозу вспышек насилия в отношении представителей власти, государственных учреждений, федеральных и местных сил охраны правопорядка»,— говорится в опубликованном на днях заявлении десяти федеральных учреждений и ведомств США, среди которых Министерство внутренней безопасности и ФБР. Директор ФБР Кристофер Рэй также уточнил, что его служба отслеживает призывы к вооруженным протестам, которые могут пройти в дни, оставшиеся до инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января.

Репетиция инаугурации господина Байдена, первоначально запланированная на воскресенье, пройдет в понедельник 18 января: в окружении будущего президента решили ее перенести из-за более высокой угрозы безопасности в выходной день.

Тем временем власти Вашингтона утверждают: безопасность мероприятия будет обеспечена. «Могу заверить жителей округа Колумбия, что региональный полицейский департамент и соратники из федеральных ведомств готовы действовать сообразно имеющейся у нас информации»,— заявил исполняющий обязанности главы регионального полицейского департамента Роберт Конти. По его словам, местные силовики ежедневно консультируются с ФБР и городскими властями.

Заблокированный проспект Независимости в Вашингтоне Фото: Jacquelyn Martin / AP

Первые результаты их работы уже заметны: в пятницу 15 января полицейские задержали жителя штата Виргиния Уэсли Алана Билера. Он на своем пикапе приехал к одному из полицейских постов к северу от Капитолия и предоставил сотрудникам «незарегистрированное приглашение на инаугурацию». При обыске у господина Билера в машине нашли пистолет, магазин к нему, 509 единиц боеприпасов и ружейные патроны. Ему предъявлены обвинения во владении незарегистрированным огнестрельным оружием и боеприпасами, а также еще несколько обвинений. Впрочем, в интервью The Washington Post Уэсли Алан Билер пояснил, что как сотрудник охранной фирмы он всю прошлую неделю охранял журналистскую технику на одном из городских складов и по имевшемуся у него пропуску ранее без проблем передвигался по столице, а оружие он просто забыл вынуть из машины. «Не знаю, какие там в округе Колумбия законы. Моя вина, но я не преступник»,— рассказал мужчина.

Американские власти, однако, все же опасаются преступников и по всей стране усиливают охрану местных законодательных собраний. Где-то, как, например, в штате Висконсин, для охраны здания и прилегающей территории привлечены силы Национальной гвардии. Окна на первом этаже здания местного Капитолия закрыли фанерными щитами.

В Пенсильвании — еще одном «колеблющемся» штате, который принес победу Джо Байдену,— здание местного законодательного собрания вообще закрыли для посетителей. Для охраны также привлекли Нацгвардию. В Джорджии, где через несколько дней после штурма столичного Капитолия из-за собрания протрамповских активистов временно эвакуировали руководителя аппарата местного губернатора Брэда Раффенспергера, вокруг здания заксобрания возведено ограждение, по периметру выставлена вооруженная охрана.

Пока страна готовится к инаугурации и возможному насилию, все еще действующий президент не теряет времени даром.

По данным газеты The New York Times, он раздумывает над новыми помилованиями, что позволяет его соратникам собирать деньги за «помощь» в подаче президенту просьб о снисхождении. Как указывает издание, лоббист Бретт Толман, бывший прокурор, ныне консультирующий Белый дом по вопросам помилований, уже собрал десятки тысяч долларов от людей, жаждущих президентской милости. В частности, он лоббирует освобождение сына бывшего сенатора от штата Арканзас и основателя крупнейшего онлайн-магазина запрещенных веществ Silk Road.

В распоряжении редакции также оказалась копия соглашения между бывшим адвокатом Дональда Трампа Джоном Даудом и его клиентом: господин Дауд получил $50 тыс. за то, что обещал добиться освобождения бывшего офицера ЦРУ Джона Кириаку, обвиняемого в разглашении секретных сведений. Текст договора предусматривает удвоение вознаграждения, если усилия господина Дауда увенчаются успехом. Со слов господина Кириаку газете также стало известно, что адвокат господина Трампа Рудольф Джулиани предлагал свои услуги в помощи по вопросу помилования, запросив за это $2 млн. Господин Кириаку отказался, а господин Дауд, опасаясь, что Рудольф Джулиани занимается незаконной деятельностью, уведомил о случившемся ФБР.

Закон не оговаривает рамки действий президента США в вопросах помилования, поэтому в этой сфере он может поступать так, как считает нужным.

Закон также не запрещает его приближенным брать деньги за лоббизм в этих вопросах. Такая вольница не раз вызывала критику: в частности, президента Билла Клинтона обвиняли в том, что среди 170 помилованных им в последние дни на посту президента, были те, кто платил крупные суммы его близким и коллегам.

Впрочем, президенту Трампу трудно испортить свою и без того подмоченную репутацию спорными помилованиями: по данным опроса исследовательского центра Pew, он покидает пост с рекордно низким рейтингом одобрения в 29%. Кроме того, 76% избирателей считают его поведение после проигранных выборов «посредственным» или «плохим», причем среди таковых нашлось даже 20% его сторонников. Наконец, 68% избирателей сочли, что Дональду Трампу не стоит быть значимой политической фигурой после ухода с поста президента. Лишь 29% высказались за то, чтобы он остался в политике.

Вместе с тем показатели, характеризующие ситуацию внутри Республиканской партии, не столь однозначны. 29% республиканцев согласны со всеми следующими утверждениями: Дональд Трамп выиграл выборы, вел себя правильно после дня голосования, не виновен в штурме Капитолия и должен остаться значимой фигурой американской политики. 25% республиканцев при этом не согласны ни с одним из этих утверждений. Очевидно, что Дональд Трамп покидает Белый дом на фоне раскола в партийных рядах, хотя справедливости ради стоит отметить: 64% опрошенных республиканцев все же согласны с опровергнутым в суде мнением, что настоящим победителем выборов 3 ноября 2020 года стал именно их лидер.

Алексей Наумов