Трамп пообещал организованную передачу власти Байдену

Белый дом распространил заявление, в котором действующий президент США Дональд Трамп пообещал 20 января организованно передать власть новому главе государства. Ранее сегодня, 7 января, Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

«Несмотря на то что я полностью не согласен с итогами выборов и факты подтверждают мое мнение, тем не менее 20 января будет организованная передача власти»,— говорится в заявлении (цитата по CNN). 20 января состоится инаугурация нового президента.

Господин Трамп также признал окончание своего президентского срока. «Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы подсчитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой»,— уточняется в заявлении.

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Несколько часов назад заседание Конгресса США, на котором проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу Джо Байдену, было прервано после того, как сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Для вытеснения демонстрантов из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. Джо Байден призвал Дональда Трампа потребовать от протестующих разойтись. Господин Трамп обратился к народу, позднее его видеообращение было заблокировано Twitter и Facebook.