Камон, эврибайден!

В Вашингтоне состоялась важнейшая в американской политической традиции церемония — инаугурация, приведение к присяге нового президента и мирная передача власти победителю прошедших президентских выборов. Обращаясь к соотечественникам с инаугурационной речью, Джо Байден постарался, чтобы каждый проникся значимостью происходящего и чтобы каждый осознал: Америка переживает переломный момент, какие нечасто встречались в ее истории. Он дал понять, что американская демократия победила в жесточайшей битве и эта битва была, по сути, сражением Добра со Злом. А значит, сам Джо Байден является предводителем сил Добра.

«Демократия бесценна»

«Воля народа была услышана, и воля народа исполнена. Мы вновь узнали, что демократия бесценна, и демократия хрупка. В этот час, друзья, демократия победила,— обратился к нации президент Джо Байден.— Это день Америки. Это день демократии. Исторический день надежды, излечения и решимости».

Эта инаугурация не была похожа ни на одну из предыдущих. И дело даже не в том, что страна находится в глубоком кризисе — в конце концов, в 1861 году Авраам Линкольн выступал перед гражданами США в тот момент, когда страна разваливалась — от нее отделились уже семь штатов. 72 года спустя уже Франклин Рузвельт в разгар Великой депрессии, обращаясь к на четверть безработной нации, произнес знаменитую фразу: «Нам нечего бояться, кроме самого страха».

В поделенном на «красную» и «зеленую» зону Вашингтоне — что породило сравнение с оккупированным американской армией саддамовским Багдадом — бояться, очевидно, было кого.

Во-первых, коронавируса, свидетельством чему были маски на лицах у собравшихся на церемонию инаугурации. COVID-19 продолжает уничтожать по 2–3 тыс. американцев ежедневно, и ко дню прихода к власти Джо Байдена число умерших американцев преодолело отметку в 400 тыс. человек. Начатая с помпой кампания по вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech забуксовала — обещая привить к концу января 30 млн человек, администрация Дональда Трампа к своему последнему дню смогла привить лишь половину от этого числа.

Во-вторых, бояться, конечно, следовало Америки. Точнее, той ее части, которая до самого конца не отступила от Дональда Трампа; которую не смутило отсутствие каких бы то ни было доказательств махинаций на выборах и которая штурмом взяла американский Капитолий всего за две недели до инаугурации.

Как проходили инаугурации президентов США Читать далее

Свидетельств того, что ее следовало бояться, набралось много — примерно 25 тыс. Каждое из этих свидетельств было вооружено и облачено в камуфляжную форму Национальной гвардии США. Собственно, именно тысячи гвардейцев стали практически единственными зрителями церемонии мирной передачи власти: из-за коронавирусных ограничений вместо сотен тысяч ликующих граждан на Национальной аллее установили 191,5 тыс. флажков, символизирующих каждый штат и каждую территорию США, и зажгли 56 световых колонн.

Звенящая тишина из-за отсутствующих зрителей и усеянное флажками поле, чем-то похожее на американское военное кладбище, создавали довольно гнетущее впечатление.

Но и 25 тыс. вооруженных гвардейцев гарантировать безопасность церемонии не могли: незадолго до инаугурации стало известно, что ФБР проверяет каждого из них на предмет симпатии к ультраправым движениям, чтобы не допустить проникновения мятежников в ряды хранителей инаугурационного спокойствия. Охота вышла удачной: двух бойцов отстранили от службы из-за членства в двух «подозрительных ополчениях правого толка», еще десять отправили восвояси из опасений в их лояльности. Заговора против вступающего в должность президента, однако, не нашли.

«Американская мечта ожила»

Не нашли на церемонии и президента уходящего — не смирившийся с поражением Дональд Трамп приходить на инаугурацию отказался, и это тоже стало казусом исторических масштабов, первым подобным случаем за последние полтора века и всего лишь четвертым во всей американской истории. Супруга господина Трампа Мелания также отказалась проводить для вступающей в должность первой леди Джилл Байден экскурсию по жилым помещениям Белого дома.

Накануне инаугурации уходящий президент, однако, обратился к нации, заявив, что молится за успехи приходящей администрации, не назвав по имени ни Джо Байдена, ни будущего вице-президента Камалу Харрис.

Он сказал, что пошел в президенты из-за того, что «Америка дала ему так много, что хотелось чем-то ей отплатить». Господин Трамп похвалился, что создал величайшую экономику на земле, добился рекордного снижения налогов, вышел из не выгодных для страны торговых соглашений, ввел пошлины против китайских товаров и заключил с КНР выгодную сделку. «Зарплаты выросли, доходы взлетели, американская мечта ожила, всего лишь за несколько лет миллионы людей выбились из нищеты. Фондовый рынок ставил рекорд за рекордом, увеличивая накопления и пенсионные фонды трудящихся граждан всей страны»,— продолжал президент.

Он затронул и внешнюю политику, рассказав об уничтожении «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ), о том, что страны НАТО теперь наконец-то платят в общую копилку сотни миллиардов долларов, о том, как его администрация стояла за интересы Соединенных Штатов в ООН, как укрепились союзы США и вдохновили всех на противостояние Пекину. «Смелые дипломатические шаги и принципиальный реализм позволил нам добиться исторических мирных соглашений по Ближнему Востоку. Никто не верил, что это возможно. Соглашения Авраама открыли двери мирному и гармоничному будущему, а не насилию и кровопролитию. Это заря нового Ближнего Востока. И наши солдаты при этом возвращаются домой»,— говорил президент, подчеркнув, что гордится тем, что не начал ни одной войны.

«Самое главное: мы вновь утвердили святую идею: в Америке власть отвечает перед народом. Мы здесь для того, чтобы служить благородным гражданам Америки — это наш определяющий принцип, наша путеводная звезда, наше непоколебимое убеждение. Мы несем ответственность не перед группами интересов, не перед корпорациями, не перед глобальными компаниями. Мы несем ответственность перед нашими детьми, перед нашими гражданами, перед самой нацией»,— добавил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что лучшие дни у Америки еще впереди, а то политическое движение, что создал он и его сторонники, сейчас лишь в начале своего пути. «Я покидаю это величественное место с верностью и радостью в сердце, в хорошем расположении духа и в твердой уверенности, что лучшие дни и нашей страны, и наших детей еще впереди. Спасибо и прощайте. Благослови вас Господь. Боже, храни Америку»,— завершил выступление президент.

Дональд Трамп и его супруга Мелания на инаугурации Джо Байдена не присутствовали, решив заранее улететь во Флориду Фото: Manuel Balce Ceneta, AP

Молиться за новую администрацию господин Трамп счел уместным, однако сделать это решил подальше от нее: ранним утром 20 января Дональд Трамп с супругой погрузились в президентский вертолет и отбыли на базу морской авиации Эндрюс. До последних часов было непонятно, что же их ожидает: американская пресса сообщала, что уходящий президент запросил огромный военный парад в свою честь, 21-пушечный салют и проводы от солдат, однако Пентагон ему в этом якобы отказал.

В итоге все закончилось довольно краткой речью, хотя прибыл президент на авиабазу действительно под орудийные залпы. Дональд Трамп еще раз вкратце перечислил свои заслуги, поблагодарил сторонников и пожаловался на коронавирус, который спутал его карты. «Хочу сказать, что вы чудесные люди. Это великолепная страна. Быть вашим президентом — моя величайшая честь. Всегда буду драться за вас»,— заявил Дональд Трамп, пообещав, что вернется «в том или ином виде».

Наконец, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена Дональд Трамп последний раз воспользовался бортом номер один и вылетел с авиабазы во Флориду еще в качестве президента, чтобы не унижать себя просьбой к преемнику предоставить ему самолет. Он направился в свое имение в Мар-а-Лаго, и власть покинула его именно там. Вместе с властью, кстати, его покинул и «ядерный чемоданчик»: чтобы осуществить его передачу при отсутствии личной встречи между президентами — уходящим и приходящим,— Секретной службе пришлось пойти на хитрость. Для Джо Байдена был сделан еще один «чемоданчик», и в момент принятия им власти стали действительными имеющиеся у него коды авторизации запуска ракет, а предоставленные Дональду Трампу коды, соответственно, были аннулированы.

«Момент кризиса и возможности»

Джо Байден, в свою очередь, также начал вступление в должность задолго до самой церемонии. Покидая родной ему Уилмингтон (штат Делавэр) — где был организован штаб политика,— он растрогался и чуть не пустил слезу прямо на сцене, вспоминая своего умершего сына Бо. «Дамы и господа, жалею я лишь об одном: он не с нами, потому что именно его нам следовало бы представлять в качестве президента. Когда я умру, Делавэр останется в моем сердце и сердцах каждого из Байденов. Мы любим всех вас»,— сказал президент сторонникам. Он поблагодарил их за неизменную поддержку и в легкие, и в тяжелые времена и за то, что в 1972 году жители штата выбрали его в сенаторы тогда, когда он был еще «мальчишкой». «Я знаю, что сейчас темные времена, но свет всегда есть»,— заверил собравшихся господин Байден.

Чем известен Джо Байден Читать далее

Прибыв в Вашингтон — чартерным рейсом, потому что Дональд Трамп отказался выделять им самолет правительственного отряда,— Джо Байден и Камала Харрис с супругами приняли участие в поминальной службе, посвященной всем погибшим от COVID-19 жителям страны. Ночь господин Байден с супругой провели в гостевом президентском доме Блэр-хаус около Белого дома — рано утром они наверняка слышали шум винтов вертолета, на котором Дональд Трамп улетал на авиабазу Эндрюс. Их утро началось с мессы в соборе Святого апостола Матфея: вместе со вторым в истории страны президентом-католиком в ней приняли участие лидеры обеих палат Конгресса — и демократы, и республиканцы.

Наконец, днем в соответствии с традицией Джо Байден и Камала Харрис проследовали из Белого дома к Капитолию, и инаугурация официально началась. Лично увидеть ее приехали бывшие президенты с супругами: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Гимн США исполнила Леди Гага — певица работала вместе с Джо Байденом, когда тот еще был вице-президентом и вел кампанию против сексуального насилия.

Церемонию принесения клятвы флагу доверили провести Эндрии Холл — чернокожей женщине-пожарной, лидеру профсоюза, который одним из первых поддержал кандидатуру Джо Байдена на выборах президента. Слова клятвы, содержащие обещание хранить верность богохранимой республике, она сопровождала языком жестов.

Выбор госпожи Холл не был случайным: как рассказал руководитель инаугурационного комитета Тони Аллен, особенное внимание уделялось представительству меньшинств, чтобы отразить все многообразие современной Америки. В церемонии приняла участие и 22-летняя чернокожая поэтесса Аманда Горман, первая в истории страны лауреат премии для юных поэтов, получившая награду в 2017 году. В ее стихотворении были такие строки: «Мы видели силу, которая пыталась расколоть нашу нацию вместо того, чтобы уживаться в ней вместе. Она была готова уничтожить страну, чтобы замедлить демократию. Ей почти удалось: но пусть демократию можно замедлить, победить ее невозможно». Говорила она, очевидно, о штурме Капитолия 6 января.

Первой в должность вступила Камала Харрис, повторив слова присяги за первой судьей Верховного суда США латиноамериканского происхождения Соней Сотомайор. «Да поможет мне Бог»,— повторила за госпожой Сотомайор госпожа Харрис последние слова клятвы и расплылась в улыбке. Стоящая за ее спиной сестра, Майя Харрис, расплакалась.

Вступающего в должность президента благословил чернокожий епископ Сильвестр Бимен из Делавэра, давний друг семейства Байденов. Господин Байден повторил слова присяги вслед за председателем Верховного суда Джоном Робертсом.

Со словами «Да поможет мне Бог» эпоха Дональда Трампа официально завершилась.

Обращаясь к нации, Джо Байден говорил о единстве и общих целях. «Мы можем видеть друг в друге не врагов, а соседей. Мы можем относиться друг к другу с уважением и почетом. Мы можем объединить усилия, прекратить крики и снизить градус. Без единства нет мира, лишь горечь и ярость. Нет прогресса, лишь утомительная злоба. Нет нации, лишь хаос. Это наш исторический момент, момент кризиса и возможности. Единство — вот наш путь вперед. Мы должны встретить эти времена, будучи Соединенными Штатами Америки. Если так будет, обещаю — мы не проиграем»,— уверял президент.

Не обошел вниманием он и недавние события в Капитолии. «Мы стоим здесь всего лишь через несколько дней после того, как толпа погромщиков попыталась использовать насилие, чтобы заглушить волю людей, остановить демократию, выгнать нас с этого священного места. Это не случилось. Этого не случится никогда. Ни сегодня, ни завтра, никогда»,— обещал он.

Глава государства призвал отказаться от культуры, в которой допустимо манипулировать фактами и выдумывать их, и предложил придерживаться истины: «Последние недели и месяцы преподали нам болезненный урок: есть правда и есть ложь, ложь, которую рассказывают ради власти и дохода. У каждого из нас есть обязанность — как у граждан, как у американцев, и особенно как у лидеров, поклявшихся соблюдать конституцию и защищать нацию — защищать истину и опровергать ложь».

По его словам, отныне каждому американцу нужно вместе писать новую американскую историю — историю надежды, а не страха, единства, а не раскола, света, а не тьмы. «История достоинства, любви и исцеления, добра и величия. Пусть эта история, которая ведет нас вперед, и вдохновляет нас»,— призвал президент.

Основа для вдохновения, кажется, есть. Въезжая в Белый дом, Джо Байден получил нечто важное, чего не было у Дональда Трампа, но чего удостаивались многие американские президенты до него — своего рода медового месяца. Опросы показывают, что рейтинг одобрения нового президента колеблется в районе 54–57% — возможно, это позволит ему начать срок в относительном спокойствии.

Алексей Наумов