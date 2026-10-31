Минобороны России сообщило об ударе по киевской ТЭЦ-6
Российские вооруженные силы ночью поразили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6) в Киеве, поставляющую электричество для объектов военной логистики, сообщило Минобороны РФ. Также были атакованы объекты в Харькове и сухогруз у Одессы, удары наносили беспилотниками.
цеха на территории промышленной зоны «Протон», где производили комплектующие для вооружения и военной техники ВСУ;
склады, оборудованные под места сборки и хранения дронов.
Помимо этого в 18 км южнее Одессы атакован сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.
Минобороны РФ уже сообщало об ударах по ТЭЦ-6 в середине октября. Также в этом месяце была поражена электроподстанция «Киевская». В августе министерство отчитывалось об ударах по Одесской ТЭЦ.