Минобороны России сообщило об ударе по киевской ТЭЦ-6

Российские вооруженные силы ночью поразили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6) в Киеве, поставляющую электричество для объектов военной логистики, сообщило Минобороны РФ. Также были атакованы объекты в Харькове и сухогруз у Одессы, удары наносили беспилотниками.