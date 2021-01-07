Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Это внутреннее дело США. <…> Вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Я верю в силу институтов и демократии в США, основой которой является мирная передача власти. Джозеф Байден выиграл выборы. Я жду момента начала работы с ним в качестве следующего президента Соединенных Штатов».
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид: «Я обеспокоена этим нападением на демократические институты и принципы, свидетелями которого мы стали сегодня (в среду, 6 января.— “Ъ”) в Вашингтоне»
Бывший президент США Джордж Буш-младший: «Вот так оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической. <…> Я потрясен безрассудным поведением некоторых политических лидеров после выборов и отсутствием уважения, проявленного сегодня к нашим институтам, нашим традициям и нашим правоохранительным органам».
Бывший президент США Барак Обама: «История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжает безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для нашей нации. Но мы обманывали бы себя, если бы относились к этому как к полной неожиданности».
Бывший президент США Джимми Картер: «Это национальная трагедия, и это не то, кем мы являемся как нация».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель: «Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией».
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: Это «результат лжи и еще раз лжи, разделения и неуважения к демократии, ненависти и травли на самом высоком уровне».
Президент Франции Эммануэль Макрон: «То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии».
Президент Украины Владимир Зеленский: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Позорные сцены в Конгрессе США. Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас жизненно важно, чтобы произошла мирная и организованная передача власти».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: «Канадцы глубоко встревожены и опечалены нападками на демократию в Соединенных Штатах. Насилие никогда не сможет подавить волю народа».
Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая: «Произошло нападение на демократию, которое во многом связано с тем, кто руководит планами страны, кто поощряет незнание институтов, результатов выборов и <...> поощряет незнание решений собственного Сената и Палаты представителей».
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин: «Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. <…> Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «События в США требуют анализа. Тем, кто в России любит ссылаться на продвигаемые США "стандарты демократии", предстоит пересмотреть взгляды».
Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев: «Американская демократия захромала на обе ноги, США утратили право навязывать курс другим странам. Причин произошедшего несколько — "самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм" президента Трампа и "безликие, рассчитанные на всех и кого попало" политические платформы демократов и республиканцев. Итог — Америка расколота пополам».
Первый президент СССР Михаил Горбачев: «Беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано. Когда я подписывал в свое время Договор о разоружении, это время было отнюдь не простое: были противники, сильные, но мы добились, потому что хотели мира. Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях».