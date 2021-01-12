СМИ: Трамп и Пенс договорились продолжать совместную работу до конца срока

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс встретились впервые после событий 6 января, сообщили Reuters и CNN со ссылкой на источники. Состоявшуюся беседу неназванные высокопоставленные чиновники охарактеризовали как «хороший разговор».

«Они подтвердили, что те, кто нарушил закон и штурмовали Капитолий на прошлой неделе, не представляют движение "Америка прежде всего", поддерживаемое 75 млн американцами, и пообещали продолжать работу ради страны до конца своего срока»,— сказал один из собеседников СМИ. Передача власти состоится 20 января.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о намерении конгрессменов предложить вице-президенту запустить процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти на основании 25-й поправки к Конституции США. По информации СМИ, господин Пенс пока не намерен использовать положения 25-й поправки из-за опасений, что в случае отстранения глава государства может предпринять резкие и опасные поступки.

Насколько вероятно отстранение президента — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».