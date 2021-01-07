«Миролюбивые американцы медленно копят свой гнев»

6 января в здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они прервали утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. В ходе протестов погибли четыре человека, 50 задержаны. 7 января Конгресс утвердил победу господина Байдена. Господин Трамп пообещал организованно передать власть новому президенту 20 января. Как иностранные СМИ отреагировали на события в Вашингтоне — читайте в подборке “Ъ”.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Через четыре года после того, как господин Трамп в своей инаугурационной речи предупредил об «американском побоище», он его получил. Картины того, как мятежники, некоторые из которых были вооружены, громили Конгресс, навсегда останутся позором американской демократии… Но никто не должен изображать удивление. Господин Трамп обещал «вернуть контроль» еще до того, как вступил в должность. Во время подготовки к прошлогодним президентским выборам господин Трамп неоднократно предсказывал, что они будут самыми коррумпированными в истории Америки. Со времени поражения он распространял эту ложь еще громче…

Одной из причин, по которой толпе удалось так легко прорваться в Конгресс, является то, что многие сотрудники полиции Капитолия ей явно симпатизировали.

Некоторые из них даже делали селфи с мятежниками в здании Капитолия. Контраст с тем, как обращались в июне прошлого года с протестующими из числа движения Black Lives Matter, когда правоохранительные органы жестоко очистили Лафайетт-сквер… был разительным. Если бы эти афроамериканские протестующие попытались штурмовать Капитолий или Белый дом, мало сомнений в том, что были бы применены пули.

New York Post (Нью-Йорк, США)

Вчерашний штурм Капитолия США группой распаленных сторонников Трампа стала трагедией для Республиканской партии, консерваторов, популистски настроенных националистов и Дональда Трампа и его наследия. Он стал огромным подарком… для не заслуживающих этого людей — Джо Байдена и левых…

Конечно, было неправильно со стороны протрамповских протестующих врываться в Капитолий и расхаживать по нему с флагами. Они не должны были нарушать границы, вступать в схватки с полицией и бить окна. Эти селфи, которые они делали в зале заседаний Палаты (представителей.— “Ъ”), или случай с тем бородатым мужчиной, который, сидя в эвакуированном кабинете спикера Палаты Нэнси Пелоси, положил ноги на ее стол, были глупыми и самоуличающими. Надеюсь, они стоили того, потому что вы знаете, что (с протестующими.— “Ъ”) не будут обращаться так же нежно, как с BLM и антифа, которые участвовали «в основном в мирных протестах».

История нападений на Конгресс США Читать далее

Они не бросали кирпичи в полицейских, они не сжигали до тла полицейские участки и не избивали до потери сознания простых прохожих. Но они получат по полной, потому что теперь важно не то преступление, которое ты совершил, а кто ты такой.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Президент Трамп и его республиканские сторонники в Конгрессе спровоцировали вооруженное нападение на правительство, которым они управляют, и на страну, которую они, по их словам, любят. Это не должно остаться безнаказанным…

Подстрекательская риторика господина Трампа спровоцировала многотысячную толпу на штурм здания Капитолия Соединенных Штатов.

Некоторые из них ворвались в залы заседаний Палаты представителей и Сената, в которых выбранные представители страны собрались, чтобы исполнить свой конституционный долг: подсчитать голоса выборщиков и утвердить Джо Байдена в качестве президента… (Трамп.— “Ъ”) должен понести наказание — через отстранение от должности или уголовное преследование. То же относится и к его сторонникам, устроившим беспорядки. Со временем должно быть проведено и расследование (обстоятельств.— “Ъ”) того, почему полиция Капитолия оказалась неподготовленной к нападению, которое готовилось заранее и публично.

The Washington Times (Вашингтон, США)

Миролюбивые американцы медленно копят свой гнев. Потребовалось четыре года провокаций, чтобы их гнев вскипел. Трагедия шокирующей вспышки беспорядка в Вашингтоне заключается в том, что, если бы не одна ошибка, скорее всего, этой вспышки бы и не было вовсе.

Сторонники президента Трампа, которые наблюдали, как над 45-м президентом измывались его политические противники со времени его инаугурации, спокойно собрались… для финального проявления своей лояльности. Море американских флагов и протрамповских плакатов были подняты вверх, когда президент благодарил… своих товарищей по Республиканской партии, потом повторил свои жалобы по поводу распространенных нарушений во время голосования… Потом президент призвал вице-президента Майка Пенса… отвергнуть являющихся предметом спора выборщиков, отослать их бюллетени в их штаты и отказаться утвердить победу господина Байдена…

Призывом нарушить надлежащий конституционный порядок господин Трамп отворил дверь не свойственному американцам потоку эмоций.

С его подачи колонны отправились вверх по Пенсильвания-авеню к… Капитолию. И псы хаоса сорвались с цепи. Их единственной наградой стали бесчестие и сожаление.

Le Figaro (Париж, Франция)

Один из восхитительных аспектов американской демократии — культура мирной передачи власти, которая непоколебимо поддерживалась 230 лет. Притом что случаи хаотичной смены власти бывали, как, например, после убийства Джона Ф. Кеннеди или отставки Ричарда Никсона, они не становились угрозой конституционному строю.

Дональд Трамп — первый президент в современной истории, который открыто оспорил голоса своих граждан, заверенные политическими и судебными властями страны…

Дональд Трамп мог спуститься с вершины «народным президентом» с оспариваемыми, но тем не менее значительными достижениями. Вместо этого его нарциссизм возобладал над достоинством. Он оскорбляет институты (власти.— “Ъ”), попирает демократию, вносит раздор в свою собственную партию и заканчивает свое президентство в канаве.

The Times (Лондон, Великобритания)

Вчера Дональд Трамп упустил возможность покинуть свой пост добровольно и тактично. И вместо того чтобы попытаться подавить вооруженное сопротивление, он способствовал ему… Точно так же, как Вашингтона вспоминают за его водительство и за то, что он оставил после себя сильную республику, господина Трампа будут вспоминать за его нарушение долга и за то, что он ослабил страну, которой должен был служить.

Президенты видели свою обязанность в том же, в чем ее видел Вашингтон: держать власть легко, когда придет время, расставаться с ней достойно и настаивать на приверженности закону и конституции. Дональд Трамп обесчестил эту традицию, и это будет его наследием.