Токийский метрополитен повысит стоимость проезда впервые за 30 лет

Издание отмечает, что это станет первым полномасштабным пересмотром тарифов с 1995 года, когда столичная подземка еще находилась в государственной собственности. С тех пор стоимость проезда менялась лишь точечно — из-за повышения потребительского налога и введения специального сбора за создание безбарьерного пространства для маломобильных пассажиров.