Токийский метрополитен повысит стоимость проезда впервые за 30 лет
Цены на проезд в метро столицы Японии планируется повысить в марте 2029 года. Об этом на пресс-конференции сообщила финансовый директор Tokyo Metro Кана Саката. Ее слова передает газета «Ёмиури».
Госпожа Саката заявила о резком росте инфляции и затрат на оплату труда, подчеркнув, что компания намерена «активно осуществлять капиталовложения для повышения безопасности и комфорта пассажиров». Конкретные расчеты перевозчик опубликует позже.
Издание отмечает, что это станет первым полномасштабным пересмотром тарифов с 1995 года, когда столичная подземка еще находилась в государственной собственности. С тех пор стоимость проезда менялась лишь точечно — из-за повышения потребительского налога и введения специального сбора за создание безбарьерного пространства для маломобильных пассажиров.
Повышение тарифов стало общей тенденцией для железнодорожных перевозчиков Японии, пишет газета. Они сталкиваются с удорожанием электроэнергии, материалов для обслуживания инфраструктуры и роста расходов на персонал.