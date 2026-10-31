Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного трибунала Польши
Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил правительство в силовом захвате Конституционного трибунала страны (КТ). Он призвал силовиков покинуть здание суда и подчеркнул, что сложившаяся ситуация угрожает внутренней безопасности государства. Президент объявил о проведении срочных консультаций с лидерами парламентских сил.
«Я провел консультации с первым председателем Верховного суда судьей Збигневом Капиньским, который также не считает законными действия лиц, узурпирующих власть в Конституционном трибунале»,— подчеркнул президент (цитата по Onet).
Министр юстиции Вальдемар Журек встал на защиту полиции, оцепившей здание суда, и заявил, что силовики наоборот не допустили эскалации конфликта. Он раскритиковал господина Навроцкого, который ночью прорвался в здание Конституционного трибунала силой. «Меня чрезвычайно обеспокоило поведение президента. Мы видели эти видеоролики в сети. Надеюсь, прокуратура предпримет соответствующие действия. Недопустимо, чтобы лицо, защищенное президентским иммунитетом, вело себя подобным образом: врывалось, нападало на судей»,— сказал он.
Кризис вокруг Конституционного трибунала обострился 30 октября, после того как стало известно о приостановлении полномочий главы КТ и его заместителя, а также ходатайствах о лишении их судейской неприкосновенности. Вокруг здания собрались протестующие. Из-за произошедшего господин Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в страну. При попытке войти в здание суда вступил в словесную и физическую перепалку со сторонниками правительства Дональда Туска.