Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного трибунала Польши

Кризис вокруг Конституционного трибунала обострился 30 октября, после того как стало известно о приостановлении полномочий главы КТ и его заместителя, а также ходатайствах о лишении их судейской неприкосновенности. Вокруг здания собрались протестующие. Из-за произошедшего господин Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в страну. При попытке войти в здание суда вступил в словесную и физическую перепалку со сторонниками правительства Дональда Туска.