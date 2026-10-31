OpenAI привлекла лишь $11 млрд из целевых $30 млрд в последнем раунде инвестиций

Главный конкурент компании Anthropic тем временем демонстрирует финансовые успехи. Выручка Anthropic между первым и вторым кварталами выросла более чем вдвое — до $11,6 млрд, тогда как доходы OpenAI за тот же период выросли примерно на 18% и составили $6,7 млрд. Ранее на этой неделе Anthropic подала документы для проведения IPO, запланированного на следующий месяц.